Das Audimax plagt der Zahn der Zeit: Undichte Heizungsrohre, alte Fenster und Toiletten, die schon lange auf ihre Erneuerung warten. Pläne für eine Kernsanierung gibt es schon seit einem knappen Jahrzehnt. Nur fehlt die Möglichkeit und Zeit dafür, die Reparaturen durchzuführen: Der tägliche Hochschulbetrieb lässt keine Stilllegung des Gebäudes zu.

Rückblick: Am 21.11. ist das Audimax bereits seit mehreren Tagen kalt. Bis vor Kurzem hieß es, dass eine Reparatur eventuell dieses Jahr nicht mehr möglich sei. Dann die Erleichterung: Das Leck im Rohr kann mit einer Dichtungsflüssigkeit provisorisch gekittet werden. Die Studierenden müssen vorläufig nicht mehr frieren. Eine langfristige Lösung ist dies jedoch nicht. Das weiß Bernd Klass, Pressesprecher des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW, ebenfalls. Doch eine umfassende Sanierung könne jetzt nicht erfolgen, erklärt er. Man müsse den Hörsaal sperren und das sei im laufenden Semesterbetrieb einfach nicht möglich. Dazu kommt, dass ausgerechnet der große Hörsaal betroffen ist, der über 1000 Sitze fasst und damit unentbehrlich für den täglichen Hochschulbetrieb ist.

Historie eines Hörsaalgiganten

Doch was macht das Audimax so bedeutsam? 63 Jahre ist das größte aller Universitätsgebäude alt. Im Auditorium Maximus der RWTH sind drei Säle untergebracht, in denen täglich Vorlesungen gehalten werden. Im Erdgeschoss befinden sich der rote und der grüne Hörsaal – ihre Namen verdanken sie übrigens der Farbe ihrer Bestuhlung – und darüber, im zweiten Stock, deckt der große Hörsaal passgenau die Fläche beider Hörsäle im Erdgeschoss zusammen ab. Alle drei sind permanent in Betrieb, was die Sanierung des Gebäudes so schwierig macht. „Allein in der Exkursionswoche oder eben in den Weihnachtsferien fänden sich ein paar freie Tage, an denen das Gebäude einmal leer stehen wird,“ sagt Karsten Kirch, Hausmeister des Audimax. Aber auch da reiche die Zeit einfach nicht aus, die Böden und Wände wieder instand zu setzen.

Behördliche Hürden

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Das Gebäude ist denkmalgeschützt. Um eine umfassende Sanierung durchführen zu können, müsste man sowohl Wände als auch Böden des Gebäudes öffnen, um schadhafte Rohre austauschen zu können. Durch den Denkmalschutz gestaltet sich dieses Unterfangen jedoch schwierig: „So einfach kann man die Wände dann nicht mal eben aufreißen“, gibt Karsten Kirch zu bedenken. Er kennt die Schwachstellen des Universitätsgebäudes nur zu gut. Nicht nur die Lehrräume seien in einem schlechten Zustand. Auch an den Fenstern und Toiletten müsste dringend etwas gemacht werden.

Ein Ausblick

So bald wird sich an dem Zustand des Audimax nur leider nichts ändern. Bernd Klass erwägt eine Reparatur des Audimax in den Semesterferien durchzuführen. „Nur welche Ferien?”, fragen nicht nur viele Studierende, sondern auch Hausmeister Karsten Kirch. Diese existieren praktisch nicht und das Universitätsgebäude wird durchgehend genutzt. Auch Nachtschichten der Handwerker sind in diesem Fall keine Lösung, da die seit Jahren ausstehenden Sanierungsarbeiten wohl nicht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion durchgeführt werden können. Auch wenn die Heizungsabteilung das Leck der Rohre mit Hilfe von eher fragwürdigen Chemikalien in den Griff bekommen hat, steht die Frage nach einer vollständigen Sanierung des Gebäudekomplexes wohl weiter unbeantwortet im Raum.