Wieder einmal reißt das Volk die Zugbrücke nieder und trampelt mich zu Tode. Vielleicht bin ich einfach zu volksnah. Hätte ich bloß auf den Kardinal gehört, als er mir dazu riet, nur noch in hochgeschlossenen Kleidern aufzutreten. Aber das hätte ja nur die Position der Kirche gestärkt, die mich schon vier Mal als Hexe verbrannt hat...

"Reigns: Her Majesty" lässt einen in die Rolle einer Königin schlüpfen. Anders als im Vorgänger "Reigns" hat man allerdings keine direkte Macht über das Volk – der König macht schon sehr früh darauf aufmerksam, dass man als Frau selbstverständlich nichts zu melden hat. Man muss also geschickt gemeinsam mit Kammerzofen, Hexen und Barbarinnen zusammenarbeiten, um seine Ziele zu erreichen. Was diese Ziele sind, verrät das Spiel zunächst nicht.

Tindern für den Weltfrieden

Entscheidungen trifft man, indem man Karten nach rechts oder links wischt: Tinder lässt grüßen. Das funktioniert erstaunlich gut und sorgt dafür, dass man das Spiel auch beim Busfahren gemütlich mit einer Hand spielen kann. Man muss dabei stets darauf achten, dass Kirche, Volk und Militär bei Laune gehalten werden und die Finanzen stimmen. Das Knifflige ist dabei, eine Balance zu halten: Wird die Kirche zu mächtig, verbrennt einen der machthungrige Kleriker als Hexe; Ist sie zu schwach, wird die ketzerische Königin außer Landes getrieben.

Während des Spiels trifft man auf immer neue Charaktere, die oft ihre eigene Agenda verfolgen. Da wäre die geheimnisvolle Lys, die einem nahelegt, der Allmutter zu dienen. Eine etwas verrückte Wissenschaftlerin forscht an immer unsinnigeren Projekten, hilft einem aber gleichzeitig dabei, einige begangene Verbrechen zu vertuschen. Und dann taucht manchmal noch eine geheimnisvolle Eule auf, die Statistiken darüber bereithält, wie viele andere Königinnen die gleiche Entscheidung getroffen haben wie ich.

Geschlechterungleichheit auch im Palast

Die (scheinbar) machtlose Position als Königin gab mir als Mann außerdem einen guten Einblick, wie fürchterlich nervig Männer eigentlich sein können. So warf mir der Hauptmann der Armee beispielsweise einmal an den Kopf, dass er nicht auf mich hören werde – als Frau seien meine Entscheidungen ja wohl auch kaum ernst zu nehmen. Und der König freut sich immer über meine “süße kleine Duellpistole” und schlägt mir vor, doch mit meinen Freundinnen shoppen zu gehen, während er sich um Regierungsgeschäfte kümmere. Kurz darauf war der König tot und ich als Königin konnte endlich Cersei Lannister nacheifern und das Land zu einer neuen Blüte bringen.

Falsche Entscheidungen führen oft zum Tod der Königin. Das bedeutet aber nicht, dass das Spiel vorbei ist. Vielmehr tritt man als neue Regentin die Schattenherrschaft über das Königreich an und kann sich einen neuen Namen machen. So war ich etwa “Tamara die Reine”, als ich mich einmal besonders gut mit der Kirche stellte. “Viktoria die Gottlose” dagegen verbannte die Kirche aus den Schulen und förderte die Wissenschaft, während “Laura die Mechanikerin” eine komplizierte Roboter-Eule wieder instand setzen ließ. Die Entscheidungen, die man durchs Wischen trifft, wirken sich also sichtbar darauf aus, wie sich das Volk an einen erinnert. Viele Amtsträger würden sich ein derart direktes Feedback wohl auch im echten Leben wünschen.