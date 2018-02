Mariana Lekys dritter Roman nimmt sich die großen Themen menschlichen Lebens zur Brust: der Tod, das Leben und die Liebe. So sehr diese Auflistung wie die Beschreibung einer beliebigen Telenovela klingen mag, Was man von hier aus sehen kann erzählt die ewige Geschichte vom Leben, lieben und sterben auf dem Dorf einmal ganz anders, Kitsch und Pathos geben sich die Klinke in die Hand wie die Besucher bei der alten Selma, einer Seherin aus dem Westerwald.

Am Anfang war das Dorf. Ein winziges Dorf im Westerwald ohne Bahnhof, ein Optiker, ein Einzelhändler, eine alte Dame, verschrobene und doch liebenswürdige Bewohner. Die Protagonistin Luise, zu Beginn des Romans 10 Jahre alt, am Ende über dreißig, gewährt uns Einblick in diesen Mikrokosmos, den sie nur verlässt, um in der nächst größeren Kreisstadt zur Schule zu gehen. Die ewig schlecht gelaunte Marlies bevölkert das Dorf ebenso wie Luises prophetisch begabte Großmutter Selma, der schrullige Optiker, dessen Liebe zu Selma niemandem ein Geheimnis ist, Luises bester Freund Martin, der später einmal Gewichtheber werden will und auch sein Vater Palm, der im Wald betrunken auf Rehe schießt. Das ganz normale Dorfleben wird an dem Tag erschüttert, als Selma von einem Okapi träumt. Dieses seltsame Tier, scheinbar wahllos zusammengesetzt aus Giraffe, Zebra, Maus und so manch Anderem, verheißt das Unglück. Immer, wenn die alte Dame im Traum einem Okapi begegnet, stirbt in den nächsten 24 Stunden einer der Dorfbewohner.

Okapis, Mönche, Westerwälder

So wie der Roman in drei Teilen von der Kindheit, Jugend und dem Erwachsenenleben der stillen und doch tiefgründigen Luise berichtet, so stirbt auch in jedem Teil einer ihrer engen Vertrauten, Verluste, über die ihr nur ihre Mon Chérie essende Großmutter Selma, der Optiker und Frederick, ein buddhistischer Mönch aus Hessen, hinweghelfen können. Über Jahre bleiben Luise, die eine Ausbildung zur Buchhändlerin macht, weil es sich einfach so ergeben hat und der junge Mönch, der Westerwälder kennenlernte, als er Luise bei einer Gehmeditation ein Mars anbot, in Briefkontakt. Der Roman bleibt seiner Prämisse, dem Spiel mit Ähnlichkeit und scheinbarer Unähnlichkeit, treu und kontrastiert nicht nur das Leben und den Tod, sondern auch das hier, im Westerwald, und das dort, in Japan. Luise, die immer verkopft und nervös wird, wenn sie Fredericks Stimme hört und der Mönch, der ruhig und gelassen die Hektik des Dorfes erträgt, wenn er Luise besucht. Außer der Frage, wer nun nach dem Okapitraum das Zeitliche segnen wird, scheint nichts im Roman unvorhersehbar. Elsbeth bleibt immer abergläubisch, Marlies stets schlecht gelaunt, Luises Vater bemüht das Phrasenschwein und Selma isst Mon Chérie.

Unbedingte Leseempfehlung

Und doch, der Roman konstruiert einen vorhersehbaren, nicht unspießigen aber heimeligen Kosmos, in dem die Dorfbewohner trotz ihrer Unterschiede Anteil nehmen, am Leid der anderen sowie an ihrer Freude. Das Besondere des Romans, dessen prophetische Ausgangssituation zwar nicht die Neuerfindung des Rades, wohl aber die Neuerfindung der Ähnlichkeit von Okapi und Todessymbolik ist, ist seine Sprache. Heiter, Ironisch, stellenweise philosophisch, kitschig und dann wieder nüchtern schmiedet Leky einen kurzweiligen Roman, der keine Erinnerungen an bereits gelesene, immergleiche Geschichten hervorruft sondern so originell und bunt gemischt daherkommt, wie das merkwürdige Tier, welches das Cover ziert.