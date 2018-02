Die RWTH und das Theater Aachen laden zur Veranstaltung „Von Menschen und Maschinen“ ein. An diesem Abend wird der rasante Fortschritt der Technik in verschiedenen Lebensbereichen veranschaulicht. Ob operierende Maschinen oder selbstfahrende Autos, vieles wird bereits für die Zukunft prognostiziert. Mit einem Mix aus Science-Fiction-Performance, wissenschaftlichem Thinktank und live produzierter „Zukunftsmusik“ wird gezeigt, was zwar unglaublich, aber vielleicht nicht unmöglich ist. Eintritt: 6 Euro.

