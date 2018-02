Wenn dich deine Mitbewohnerin am Sonntagmorgen dabei überrascht, wie du dein Handy mit der Salatschleuder bearbeitest, war die Nacht von Samstag auf Sonntag mal wieder exzessiv oder du hast, wie in meinem Fall, am Freitagabend RWTHtransparent besucht.

Bei RWTHtransparent ließen unser Rektor Ernst Schmachtenberg und Oberbürgermeister Marcel Philipp, das vergangene akademische Jahr Revue passieren. Umrahmt wurde die Veranstaltung dabei durch RWTH-Kanzler Manfred Nettekoven und Pepper, einem humanoiden Roboter, der ein richtiges Allround-Talent zu sein scheint. So tanzt und singt dieser besser, als so mancher Casting-Show-Teilnehmer.

Inhaltlich blickten Gäste und Initiatoren der Veranstaltung auf ein sehr erfolgreiches Jahr an der RWTH zurück und sahen sich zudem einer positiven Zukunftsprognose gegenüber; sowohl im Hinblick auf zu meisternde Herausforderungen, wie der Etablierung von einem bewussteren Umgang mit dem Thema Gender und Diversity, als auch der stetig wachsenden Anzahl von Studierenden. Einen äußerst wichtigen Bestandteil des Abends stellten zunächst jedoch die Auszeichnungen dar, die die RWTH für sich gewinnen konnte. Darunter der erstmalig in Deutschland verliehene Genius-Loci-Preis für hervorragende Lehre. Außerdem der Brigitte-Gilles-Preis für ein Konzept des Instituts für Pflanzenphysiologie in Kooperation mit der St.-Angela-Schule in Düren und drei Innovation Awards für RWTH-Jülich Arbeitsgemeinschaften. In diesem Kontext belegte das Team Torque-Werk den ersten Platz im Ranking, gefolgt von OrganoGlas (Platz 2) und Flexpad auf dem dritten Platz. Weitere Lehrpreise wurden unter anderem an Professor Christoph Jungemann, für seine verständliche Darlegung bzw. Wissensvermittlung im Bereich der elektromagnetischen Theorie und an Professor Emanuel Richter für sein interdisziplinäres Projekt „Leonardo“ verliehen.

Zudem wurde in Walter-Ulbricht-Gedächtnis-Manier mit den Worten „Niemand hat die Absicht hier ein Elektroauto zu bauen“ (RWTH-Kanzler Manfred Nettekoven) auf den 2017 in Produktion gegangenen e-Go, Bezug genommen, der im Juni auf der CeBIT in Hannover ausgestellt wurde und Aachen wieder zum Automobilstandort erheben könnte.

Des Weiteren wurde sehr stolz auf die bereits seit zehn Jahren bestehende Zusammenarbeit zwischen der RWTH und der FH-Jülich unter dem Namen JARA verwiesen, wobei in diesem Kontext die Fusion von klugen Köpfen und richtigem Equipment als besonders eminent hervorgehoben wurde. Außerdem stellte die Eröffnung des Clusters Produktionstechnik einen wichtigen Meilenstein des vergangenen Jahres dar. Ebenso wie die rund 350 Millionen Euro an Drittmitteln, zwei Humboldt Professuren und drei europäischen Forschungs-Grants, die unsere Universität im Times Higher Education World University Ranking (THE) auf Platz 79 potenziert haben. Ein Aspekt, den man ebenfalls diesem Ranking entnehmen kann, ist die Female:Male Ratio, also das Verhältnis von Studentinnen zu Studenten, das in Aachen bei 32 Frauen zu 68 Männer liegt. Womit wir zu einem weiteren Programmpunkt des Abends kommen: Der Relevanz von Gender und Diversity Management. Zu diesem Zweck sensibilisierte das Integration Team der RWTH zunächst das Publikum für die Thematik und zeigte selbigem auf, wie viel Divergenz bereits in der verhältnismäßig kleinen Gruppe der Anwesenden ausfindig zu machen ist. Von längeren Auslandsaufenthalten über den alltäglichen Familienbetrieb neben der Ausübung des Berufes und anderen Verpflichtungen; das Leben gestaltet sich facettenreich. Diesbezüglich wurde ferner darauf hingewiesen, dass derzeit nur eine sehr geringe Anzahl an Professuren innerhalb der RWTH durch Frauen besetzt sind, was sich in der Zukunft ändern soll. Professor Jungemann formulierte in diesem Kontext treffend mit Bezug auf seine Töchter, dass Frauen neue Blickwinkel eröffnen. Womit, durch ein ausgeglichenes Verhältnis der Geschlechter, nur ein für alle Parteien rentabler Mehrwert entstehen könne.

Ein noch ausstehendes Projekt stellen die fünf eingereichten Exzellenzcluster der RWTH dar. Doch auch an dieser Stelle zeigt sich Schmachtenberg zuversichtlich „Es müsste gut gehen“, man solle nur den Morgen nicht vor dem Abend loben.

Abschließend sollte wohl der Vollständigkeit halber erwähnt werden, dass während der Veranstaltung fleißig (in mancherlei Fall etwas übereifrig) RWTH-Bingo gespielt wurde. Der stolze Gewinner durfte am Ende den Saal mit einem äußerst wertvollen Gut, für die turbulenten Aachener Wetterverhältnisse, in Form eines Regenschirms, verlassen. Nun sollte noch auf das zu Anfang erwähnte physikalische Experiment Bezug genommen werden. Die frei erhältliche App phyphox, welche an der RWTH durch Christoph Stampfer und sein Team konzipiert wurde, erfreut sich bereits großer Beliebtheit und kann für ein paar spaßige Experimente mit wissenschaftlichem Mehrwert durchaus guten Gewissens empfohlen werden.