Es gibt verschiedene Methoden für das Zeitmanagement. Eine ist die Pomodoro-Technik. Alles, was ihr dafür braucht, ist einen Wecker und natürlich die Sachen, die ihr zum Lernen braucht, also Übungsaufgaben oder alte Klausuren und eure Notizen aus der Vorlesung. Stellt den Wecker auf 25 Minuten und arbeitet solange an den Aufgaben, bis die Zeit abgelaufen ist. Jetzt ist Zeit für eine Pause von fünf Minuten. Danach geht es nach ähnlichem Schema weiter. Nach vier Runden dürft ihr euch eine etwas längere Pause von 15 bis 20 Minuten gönnen.

Macht euch einen Plan, in dem ihr eintragt, von wann bis wann ihr was lernen wollt. Denkt dabei aber auch an genügend Pausen, in denen ihr etwas esst und trinkt und vielleicht auch mal frische Luft schnappt. Bewegung und gute Ernährung sind für das Lernen wichtig.

