Die Einführung von RWTHonline ist in vollem Gange: Bereits im Dezember 2017 sind erste Teilbereiche des neuen Systems live gegangen. Mit dem Wintersemester 2018/19 soll es seinen Vorgänger CAMPUSoffice dann vollständig ablösen. Die Vorteile von RWTHonline sollen dabei vor allem in einem effizienteren Umgang mit Daten und einem benutzerfreundlicheren Design liegen.

Auslöser für die Einführung eines neuen IT-Systems war die Bologna-Reform, denn mit der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen wurde der organisatorische Aufwand größer. Durch Dienstleistungsverflechtungen und Interdisziplinarität sei es immer wieder zu Schwierigkeiten gekommen, da Fakultäten, Studierende und die Zentrale Hochschulverwaltung mit unterschiedlichen Systemen arbeiten. Besonders bei Prüfungsanmeldungen und der Notenverwaltung seien dadurch Probleme aufgetreten. 2011 wurde deshalb ein gemeinsames Projekt von Fakultäten, Studierenden, Zentraler Hochschulverwaltung und IT Center ins Leben gerufen: „Reorganisation der Prozesse rund um das Prüfungsleistungs- und Lehrveranstaltungsmanagement an der RWTH Aachen einschließlich Einführung einer integrierten Softwarelösung“, kurz PuL.

Der Entwicklungs- und Einführungsprozess verläuft seitdem in mehreren Schritten. „Gestartet wurde 2011 mit der Reorganisation der Prozesse zur Organisation von Studium und Lehre, die seit 2013 im Wiki intern abgebildet werden“, sagt Dr. Marguerite Franssen, Projektleiterin von PuL. Kurz darauf begann die Ausschreibungsphase, in der von den Projektbeteiligten ein Anforderungskatalog an das neue Campus-Management-System erstellt wurde. Der Zuschlag wurde schließlich der TU Graz erteilt. „Einen Anbieter, der alle Anforderungen der RWTH abdeckte, gab es nicht. Mit der TU Graz wurde ein Anbieter gefunden, der „von der Hochschule für die Hochschule“ arbeitete und bereits Erfahrungen mit der Einführung von solchen Systemen hatte“, so Franssen. Seitdem werde das Produkt an die Bedürfnisse der RWTH angepasst. Mit dem Pilotbetrieb Bachelor Chemie und Master Politikwissenschaft seit Juli 2017 und dem Livegang erster Teilbereiche im Dezember 2017 sollen vor der Gesamteinführung zusammenhängende Abläufe getestet werden.

Das Ende vom Papierkrieg?

Die Einführung von RWTHonline zum Wintersemester 2018/19 soll einige Abläufe erleichtern und papierbasierte Vorgänge reduzieren, indem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fakultäten, Bewerbende, Studierende sowie Beschäftigte der zentralen Hochschulverwaltung künftig auf einer Datenbasis gemeinsam arbeiten können. Dadurch seien beispielsweise Prüfungsanmeldungen sofort wirksam, da es keinen Austausch von Prüfungsanmeldedaten zwischen zwei Systemen mehr gibt. Neu sei auch der Curricula Support, der eine Übersicht der eigenen Lehrveranstaltungen, Leistungen und Prüfungsordnung mit Modulübersicht bieten soll. Ein weiterer Pluspunkt: eine deutsch- und englischsprachige Oberfläche sowie eine weitestgehend onlinebasierte Bewerbung. Während der Einführungsphase müssen sich Studierende aber nicht nur auf ein ganz neues System einstellen: „Es kann vermehrt zu Wartungsarbeiten an der neuen Software oder zu Verzögerungen der gewohnten Abläufe kommen“, so Franssen. Deshalb sollte in den nächsten Monaten auf E-Mails zu RWTHonline geachtet werden.