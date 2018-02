ASEAG goes future, oder eben auch nicht. Das e-Ticket der ASEAG hat, um mal ganz ehrlich zu sein, bisher für mehr Probleme gesorgt, als dass es irgendetwas verbessert hat. Angefangen hat es damit, dass eine Reihe von Studenten auf ihre Tickets warten mussten. Im schlimmsten Fall durften sie Diskussionen mit den Kontrolleuren führen, dass sie keine Schwarzfahrer seien, sondern lediglich zu den armen Auserwählten gehören, bei denen das e-Ticket eben etwas später kommt. So war der Nervenkitzel auf jeden Fall vorprogrammiert, denn was, wenn diese Aussage als Ausrede abgestempelt wird?

Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten nicht so stark von der neuen Methode der ASEAG angetan waren. Muss man jetzt zusätzlich also auch noch fürchten, dass man seine privaten Daten für alle sichtbar mit sich rumträgt?

Allerdings verstehe ich nicht wirklich, warum die ASEAG solche Probleme mit dem e-ticket hat. Ich komme aus Belgien, und auch wenn die Belgier nicht immer die schnellsten sind was den Fortschritt betrifft, so haben wir doch schon einen, manchmal sogar zwei (!) Scanner vorne im Bus, welches uns ermöglicht, unser Ticket selbständig auslesen zu können. So müssen wir nicht mit der breiten Masse vorne beim Busfahrer stehen, um ein Ticket kaufen zu müssen und können uns mit wichtigeren Dingen befassen. Einen Sitzplatz in einem völlig überfüllten Bus finden zum Beispiel. Dort macht sich auch keiner verrückt, dass unsere Daten an Dritte weitergegeben werden könnten.

Das e-Ticket soll von nun an unsere Fahrten „erleichtern“. Ist nur die Frage, wie genau man es schaffen soll, als einzelne Person in einem völlig überfüllten Bus in die Mitte des Busses zu laufen, um sein Ticket einzuscannen. Ich glaube kaum, dass viele Studenten es machen werde, denn seien wir mal ehrlich, die Busse in der Vorlesungszeit lassen schon so kaum Raum für Privatsphäre. Man muss ja nicht weiter auffallen, indem man sich durchdrängelt, nur um auf dem Scanner lesen zu können, dass die ASEAG einem eine gute Fahrt wünscht.

Trotzdem kann ich die ASEAG in gewissem Maße verstehen. Busfahren sollte vereinfacht funktionieren, und nicht in langen Schlangen vor dem Busfahrerhäuschen enden. Den Hype um den Datenschutz finde ich etwas übertrieben. Es ist normal, dass die wichtigsten Daten wie Geburtstag oder Geschlecht dort drauf gespeichert werden. Doch während sich alle beim e-Ticket darüber aufregen, geben wir die Daten und dazu noch viele weitere mehr, willig bei Facebook preis, ohne darüber nachzudenken.

Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich jedenfalls fahre weiter Bus, ohne mir groß Gedanken zu machen, wer jetzt herausfinden könnte, dass ich weiblich und Studentin bin. Denn das erscheint mir doch relativ offensichtlich. Die ASEAG ist jedenfalls meiner Meinung nach von einer vereinfachten Zukunft im Thema Busfahren noch weit entfernt.