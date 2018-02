Spenden für den guten Zweck

Die Seniorenstudierenden der RWTH haben wieder für den guten Zweck gespendet. Bereits seit 2009 überreichen sie jährlich eine Spende an den Verein Aachener Engel e.V., der Menschen hilft, die unverschuldet in Not geraten sind. So unterstützt der Verein beispielsweise benachteiligte Kinder mit kostenloser Nachhilfe, betreut Krebskranke oder setzt sich für gute Integration ein. Die Seniorenstudierenden sammeln jedes Jahr viel Geld und überreichten dieses Jahr dem Verein rund 600 €. Für weitere Informationen rund um Aachener Engel e.V.: http://www.aachener-engel.de

Neue Erkenntnisse über Tihange

Bereits seit langem stehen die Kraftwerke Tihange und Doel wegen gefährlicher Mängel in der Diskussion. Bisher wurden hauptsächlich die Reaktoren Tihange-2 und Doel-3 aufgrund von Haarrissen als Sicherheitsrisiko eingestuft, doch nun wird auch der Reaktor Tihange-1 als erhebliches Risiko gewertet. Nach einem Schreiben der belgischen Atomaufsicht (FANC), soll es in dem Reaktor zu einer Häufung von so genannten „Precursor“-Fällen gekommen sein. Diese können unter bestimmten Voraussetzungen im Kraftwerk auftreten und erhebliche Schäden am Reaktor auslösen, sogar zur Kernschmelze kann es kommen.

Bewerben für den Jugendkarlspreis

Der „Europäische Karlspreis für die Jugend“ geht dieses Jahr bereits in die elfte Runde. Noch bis zum 19. Februar haben Kandidatinnen und Kandidaten zwischen 16 und 30 Jahren die Möglichkeit sich zu bewerben. Bereits seit 2008 wird der Jugendkarlspreis vom Europäischen Parlament und von der Aachener Karlspreisstiftung an junge Menschen vergeben, die sich für ein besseres Verständnis zwischen europäischen Bürgern einsetzen. Das beste Projekt wird ausgezeichnet und soll als Beispiel für Jugendliche aus ganz Europa dienen.

Bluttat auf offener Straße

In der Nacht vom 29. auf den 30. Januar wurde ein 23-jähriger Mann an der Trierer Straße in Rothe Erde ermordet. Laut Staatsanwaltschaft kam es in der Nähe der Arkaden zu einem heftigen Streit zwischen mehreren Personen, bei dem ein Mann getötet wurde. Durch Zeugenberichte konnten drei Verdächtige festgenommen werden und zwei von ihnen sitzen nun in Untersuchungshaft. Wie genau der junge Mann ums Leben kam und was den Streit auslöste ist weiterhin nicht bekannt.