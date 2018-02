Seit ihrer Einführung zum Wintersemester 2017/18 haben die neuen eTickets schon mehrfach Probleme bereitet. Zuerst funktionierte der Versand nicht, dann gab es einige technische Fehler. Seit Kurzem gibt es einen neuen Skandal: Die auf dem eTicket gespeicherten Daten lassen sich ganz einfach mithilfe einer frei im Appstore erhältlichen App auslesen.

Man lade einfach die App aus dem Playstore herunter, halte das Handy an das jeweilige eTicket, und schon werden einem der Name, das Geschlecht, das Geburtsdatum sowie Fahrkartendaten (Semester-, Azubi-, Rentner-, Schüler-, oder Jobticket) und die letzten zehn Fahrten des Kartenbesitzers inklusive Zeit, Ort, Linien- und Fahrtnummer angezeigt. Datenschutz sieht anders aus. Selbstverständlich sehen viele Verbraucher diese Umstände als sehr kritisch an. Auf Flugblättern wird sogar schon vor der Nutzung des eTickets gewarnt und zum Boykott der Kontrollgeräte aufgefordert.

eTicket-Standards des VDV erfüllt

Auf unsere Nachfrage rechtfertigt sich die ASEAG damit, dass bei den eTickets der bundesweite eTicket Standard des VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen) genutzt werde, der „auch in den beiden benachbarten Verkehrsverbünden VRR und VRS seit vielen Jahren im Einsatz ist“. Nach diesen Standards sind auf den Semestertickets Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, Vertragsgültigkeit, Beurlaubungszeiträume, Kundennummer der ASEAG und Kundennummer der Hochschule unverschlüsselt im Klartext sowie das Tarifprodukt gespeichert. Der genutzte Standard soll nach Angaben der ASEAG von den Datenschutzaufsichtsbehörden abgesegnet sein.

Keine Erstellung von Bewegungsprofilen

In dem „Datenschutz FAQ zum eTicket im Aachener Verkehrsbund“ soll der Verbraucher beruhigt werden. „Keine Sorge vor Bewegungsprofilen“ heißt es hier, denn nicht nur rechtlich wäre eine Erstellung dieser nicht erlaubt, die wenigen ausgewählten Logbucheinträge würden technisch auch nicht dazu ausreichen. Außerdem argumentiert die ASEAG, dass die Speicherung der Transaktionen auch dem Verbraucherschutz diene. Durch die Logbuch-Einträge könne der Fahrgast nämlich im Nachhinein prüfen, was mit seinem Ticket gemacht wurde. Somit könne der auch erkennen, wenn sein eTicket widerrechtlich genutzt wurde. Da die Daten via NFC (Near Field Communication) ausgetauscht werden, sei auch das zufällige sowie das mutwillige Auslesen (wenn sich das Ticket in einem Portemonnaie oder einer Hosen- oder Jackentasche befindet) „mehr als unwahrscheinlich“. Unsere eigenen Versuche mit der App haben jedoch gezeigt, dass das Auslesen durch das Portemonnaie sehr wohl möglich ist.

Zukünftig mehr Datenschutz?

Die ASEAG hält sich bei der Frage nach einer Änderung zugunsten des Datenschutzes komplett zurück. Sie verweist lediglich darauf, dass eine Weiterentwicklung in der Verantwortung des VDV Ticket Service liege und ihnen von Änderungen der Standards in der nächsten Zeit nichts bekannt sei.

Der AStA der RWTH Aachen verrät uns, dass in den Semesterticketverhandlungen mit ASEAG und AVV Bedenken und Kritik ihrerseits bedauerlicherweise nicht berücksichtigt wurden. Es sei aber vertraglich vereinbart, dass der AVV auf eine Umsetzung der Verschlüsselung hinarbeitet, sodass die Daten nicht mehr für jeden lesbar sein sollen. Darauf werden wir aber noch mindestens ein Jahr warten müssen, denn mit einer Ausführung ist laut AVV nicht vor 2019 zu rechnen.

eTicket Schutzhülle

Wer sich damit nicht zufrieden geben will, kann sich aber bereits jetzt eine eTicket Schutzhülle zulegen. Diese soll dem unbefugten Zugriff auf die persönlichen Daten des Tickets vorbeugen, da sie einen zusätzlichen Schutz biete. Erhältlich sind die Hüllen unter anderem an der Infostelle des Super C und im Studierendensekretariat. Außerdem können laut Aseag zukünftig, auf Wunsch des Kunden, die Logbuch-Einträge bei dem jeweiligen Kundenvertragspartner gelöscht werden.