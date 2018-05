Eine neue Ära bricht für die RWTH an. Professor Schmachtenberg verlässt die RWTH und Professor Rüdiger tritt die Stelle als neuer Rektor am 1. August 2018 offiziell an. Doch kein Grund zur Sorge! Damit ihr euch schon mal vorab einen kleinen ersten Eindruck von unserem neuen Rektor machen könnt, haben wir von der kármán ihn schon einmal interviewt. Dabei merkten wir schnell, dass wir mit Prof. Rüdiger einen Rektor bekommen, der Aachen gut kennt und seine Liebe für Streuselbrötchen offiziell bekundet. Aber lest selbst.

Herr Prof. Rüdiger, was verbindet Sie mit der RWTH?

Zum einen besteht eine enge Verbindung zwischen mir und der RWTH darin, dass ich dort studiert und promoviert habe. Nach einer Postdoc-Zeit in den USA, die ich größtenteils in New York, aber auch in San José verbracht habe, habe ich 2002 an der RWTH habilitiert. Nach der Habilitation bin ich dann direkt nach Konstanz gegangen.

Rückblickend kann man also sagen, dass mich über ein Jahrzehnt mit Aachen als Stadt und der RWTH verbindet. Ich habe auch immer noch viele Freunde dort. Es bestehen daher viele tragfähige emotionale Verbindungen mit der RWTH, der Stadt und der Region.

Wieso haben Sie Physik studiert? Warum an der RWTH?

Seit meiner Schulzeit fand ich die naturwissenschaftlichen Fächer und Mathematik äußerst interessant. Davon wollte ich einfach mehr wissen. Aber schon damals reizte es mich, dass diese Grundlagenforschung auch den Weg in die Ingenieurwissenschaft und somit zu Produkten finden kann. Deshalb habe ich mich ganz bewusst für eine technische Universität entschieden. Die RWTH war schon zu meiner Studienzeit ein großer Name , der für Forschung und Innovation stand.

Wo sehen Sie die Unterschiede zwischen der Rektorenstelle in Konstanz und Ihrer zukünftigen Stelle an der RWTH?

Zuerst einmal liegt ein großer Altersunterschied zwischen den beiden Unis. Die Uni Konstanz ist 1966 als Reformuni neu aufgebaut worden mit der Idee von flachen Hierarchien, direkter Kommunikation, Internationalität und einem Bekenntnis zur Leistungsorientierung. Das hat die Uni Konstanz jetzt an die 50 Jahre lang gelebt, optimiert und ist somit zur Exzellenzuniversität geworden, die sie bis heute ist. Allerdings gibt es keine Ingenieurwissenschaften oder Medizin. Der Unterschied wird also der sein, dass die RWTH zunächst einmal eine viel größere Universität ist, und durch das größere Fächer-Portfolio von Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaft , Medizin zu Wirtschafts- und Geisteswissenschaften ergeben sich neue Möglichkeiten, um sich den großen wissenschaftlich- technischen globalen Herausforderungen zu stellen. Die Frage ist aber auch, wie wir die Menschen mitnehmen. Das reizt mich, und das ist eine große sowie spannende Herausforderung.

Planen Sie etwas zu ändern mit Blick auf die RWTH?

Zu ändern gibt es immer etwas. Ich würde es aber lieber Weiterentwicklung nennen (lacht). Eine Uni muss sich immer ändern bzw. hinterfragen, damit sie nicht abgehängt wird bzgl. international kompetitiver Forschung, Innovation oder derAttraktivität für Studierende, diesen Ort auch als Studienort zu wählen.

Man muss als Rektor gemeinsam mit Rektorat und der gesamten Uni permanent Veränderung gestalten und hinterfragen, ob man noch das Richtige tut. Es muss immer Dynamik im Haus sein.

Haben Sie Angst vor der Herausforderung, in Prof. Schmachtenbergs Fußstapfen zu treten?

Herr Schmachtenberg hat ja nun die letzten Jahre eine großartige Arbeit geleistet. Die RWTH hat sich dabei hervorragend weiterentwickelt. Aber nun bin ich ja auch schon seit 11 Jahren Mitglied in einem Rektorat und seit neun Jahren Rektor. Ich habe also auch einen gewissen Fußabdruck und fürchte mich dementsprechend nicht (lacht).

Hätten Sie sich zu Ihren Studienzeiten vorstellen können, einen so wichtigen Posten an Ihrer ehemaligen Universität zu bekleiden?

Ha! Die Frage drehe ich direkt um: Können Sie sich das vorstellen?

(lachend: „Nein“)

Und genau so ist auch meine Antwort: Nein. Als ich Ende der 80er Jahre in Aachen anfing zu studieren, da hatte ich natürlich ganz andere Ziele. Ich wollte die Physik durchdringen, ich wollte ein grundlagenorientiertes Fach studieren, dabei auch gleichzeitig immer den Blick auf mögliche Anwendungen, auf möglichen Transfer behalten - das war meine Motivation. Und in den ersten Semestern ist für Studierende der Rektor - da habe ich keine Illusionen - eine relativ wenig relevante Größe. Mein Ziel war nach Studium und Promotion, einen wissenschaftlichen Karriereweg zu gehen, d.h. Richtung Professur an einer Universität. Nach meinen Start 2002 an der Universität Konstanz war ich recht schnell mit Fragen zur Selbstverwaltung beschäftigt. Ich war vier Jahre lang Studiendekan im Fachbereich Physik, und 2007 fragte mich schließlich der damalige Rektor, ob ich als Prorektor für Forschung zur Verfügung stehen würde. Das waren spannende Zeiten. Da wurde die Exzellenzinitiative ausgelobt, und die Uni Konstanz hat sich dann auch als Exzellenzuniversität qualifizieren können. Da habe ich dann gemerkt, dass mir diese Arbeit Spaß macht, dass mir diese Art von Aufgaben auch liegen, dass ich auch da meine Beiträge leisten kann. Mein Vorgänger im Amt ist 2009 in Pension gegangen, und so hatte ich die Frage mit mir selbst zu klären, ob ich für den Rektorposten die aktive Rolle in der Wissenschaft – in Forschung und Lehre - verlassen möchte. Ein solches Amt kann man nicht übernehmen und gleichzeitig noch in der Wissenschaft erfolgreich Beiträge leisten oder in der Lehre noch signifikant präsent sein. Ich habe mich gern und in vollem Bewußtsein für das Amt des Rektors der Universität Konstanz entschieden und wurde 2009 zum Rektor gewählt. Das war alles so nicht vorherzusehen. Aber ich kann es Ihnen empfehlen- es macht sehr viel Spaß, es ist sehr fordernd und wenn Sie sagen, dass das auch Ihr mittel- bis langfristiges Ziel ist, so kann ich nur sagen: Sie machen grundsätzlich nichts falsch.

(lachen) Wir wollen erstmal den Bachelor schaffen, dann schauen wir mal weiter.

Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit.

Sind Sie denn noch in andere Forschungsprojekte oder Vereine der RWTH involviert, neben Ihrer Rektortätigkeit in Konstanz?

Ich habe mich 2002 ganz von der RWTH gelöst. Da gab es natürlich noch bestimmte Verbundforschungsprojekte, an denen ich weitergearbeitet habe, bis die Projektlaufzeit vorbei war, aber ich habe keine aktiven Verbindungen im Moment nach Aachen. Außer natürlich das baldige Rektorenamt.

Sie sind ja auch schon sehr viel herumgekommen, neben Konstanz haben Sie auch in New York und San José gearbeitet. Meinen Sie, dass Ihnen diese Erfahrungen als Rektor der RWTH helfen können?

Die Erfahrung ist und bleibt elementar! Das war für mich eine ganz spannende Zeit, die mich wissenschaftlich auch sehr geprägt hat, die auch meine Familie insgesamt geprägt hat. Nach der Promotion an der RWTH Aachen habe ich ein Postdoc Fellowship an der New York University angenommen und dort zwei Jahre an einer Thematik gearbeitet, die auch ganz in der Nähe von Aachen mit entdeckt und weiterentwickelt wurde. Das waren Fragestellungen und Forschungsarbeiten rings um den Riesenmagnetowiderstand.

In diesem Themenbereich habe ich im Rahmen eines Verbundprojektes innerhalb der USA meine ersten richtig guten wissenschaftlichen Beiträge leisten können. Ich durfte dabei unter anderem auch insgesamt mehrere Monate an der Cornell University arbeiten, um die für meine Forschungsarbeit notwendigen Nanostrukturen zu fabrizieren und zu charakterisieren. Außerdem war ich immer mal wieder am IBM Almaden Research Center in San José. Dieser Blick in die Forschung eines Industrieunternehmens war für mich fundamental. Forschungsarbeiten an der NYU in New York und gleichzeitig an einem Forschungsprogramm eines Unternehmens teilzuhaben, das ist letztendlich auch das, wofür die RWTH steht.

Prägend war auch zwischen universitärer Forschung und industriegestützter Forschung hin und her wechseln zu können.

Was erhoffen Sie sich persönlich mit der RWTH anzustreben?

Ich möchte gern gemeinsam im Team die RWTH weiterentwickeln, so dass man in den Leistungsbereichen eine führende europäische technische Universität ist und bleibt. Die größte Aufmerksamkeit gehört dabei natürlich zuallererst der Exzellenzstrategie und weiteren nationalen und internationalen Förderprogrammen bis hin zur Nutzung der Hochschulpakte. Das muss alles gut in Position gebracht werden, damit man weiterhin die Nase vorn hat.

Sie werden ja in Konstanz ihr Amt vorzeitig beenden für das Amt an der RWTH. Was genau war der Grund für diesen Schritt?

Ich würde jetzt nicht von „frühzeitig beenden“ sprechen, sondern dadurch, dass ich mich an der RWTH beworben habe und auch gewählt wurde, endet hier automatisch meine Amtszeit. Die Motivation ist mannigfaltig. Nach über zehn Jahren Rektoratserfahrung an der Universität Konstanz sucht man auch persönlich nach Herausforderungen, nach neuen Aufgaben und Zielsetzungen. Mich reizen die Möglichkeiten einer technischen Universität, und da Herr Schmachtenberg jetzt in den Ruhestand geht, musste und wollte ich die Gelegenheit nutzen. Deshalb die Entscheidung, mich an der RWTH jetzt zu bewerben, was natürlich damit einhergeht, dass ich meine Aktivitäten hier in Konstanz aufgebe. Ich bin wirklich nicht unglücklich in Konstanz. Wir waren im letzten Jahrzehnt in allen Ebenen erfolgreich, die Dinge sind uns wirklich gut gelungen.

Was werden Sie an Konstanz vermissen?

Ich weiß, was ich nicht vermissen werde, ich werde die Butterbrezeln nicht vermissen. (lacht)

Sind die Brezeln so schlimm?

Ja, die sind schlimm. Ein Loblied auf das Aachener Streuselbrötchen!

Haben Sie denn Hobbies, die Sie vielleicht auch hier in Aachen gerne weiterführen würden?

Ich bin an ganz verschiedenen Dingen interessiert. Sport macht mir sehr viel Spaß. Ich habe auch einen Jagdschein, das übe ich auch manchmal noch aus. Leider muss ich feststellen, dass man für alle diese Dinge kaum noch Zeit findet, wenn man erst einmal ein Rektorenamt übernommen hat. Ich habe in zehn Jahren gerade mal geschafft, Amt und Sport so zu kombinieren, dass man fit bleibt. Das ist auch mein Ziel für Aachen, dass ich weiterhin laufe und Mountainbike fahre. Da das Rektorenamt immer mit viel Sitzen und Reisetätigkeiten einhergeht, möchte ich mir diese Tätigkeiten unbedingt bewahren.

Ziehen Sie denn mit Ihrer kompletten Familie um, also wird sie Sie begleiten nach Aachen?

Das ist natürlich mein allergrößtes und liebstes Hobby, meine Familie, die vier Kinder! Wir ziehen wirklich jetzt alle konsequent im Juli um, bis auf meine Tochter. Sie studiert an der Universität Hohenheim, und wenn sie uns besucht, mal eine Auszeit braucht, dann geht es halt nach Aachen und nicht nach Konstanz. Die drei Jungs, Fynn, Mattes und Till, ziehen alle um und schließen ihre Schule in Aachen ab. Ich kann es mir auch persönlich nicht vorstellen zu pendeln. Die Aufgaben eines Rektors sind sehr umfangreich, man muss präsent sein. Gern fasse ich das etwa salopp zusammen: Man muss die Menschen auch gernhaben und das kann man nur, wenn man wirklich da ist, sonst wird man dem Rektorenamt nicht gerecht.

Alles klar, vielen Dank für das Interview Herr Professor Rüdiger!

Ja klar, das habe ich sehr gerne gemacht!

Wenn ich hier am 1.August angekommen bin, freue ich mich schon, Sie persönlich kennenzulernen. Was ich immer hier in Konstanz gepflegt habe, und was ich auch weiterführen möchte, ist, dass ich vor Ort bin, mit den Studierenden spreche - ich gehe zur Mensa und fahre mit dem Bus zur Uni. Die Studierenden nutzen das im positiven Sinne und engagieren mich dabei für allerlei Dinge.