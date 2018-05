Ihr habt euch am ersten Mai gewundert, was die ganzen bunt geschmückten Bäume in der Stadt zu suchen haben? Dann ist dieser Artikel genau das richtige für euch – unsere Redakteure haben sich die regionalen Unterschiede in Sachen Maibrauch angeschaut und für euch zusammengefasst.

Münsterland – Ein gemeinsames Fest

Der Brauch, am Tag vor dem 1.Mai einen Maibaum aufzustellen, existiert in sehr vielen Teilen in Deutschland, so auch im schönen Münsterland in Westfalen. Dort läuft der Brauch allerdings ein bisschen anders ab. Hier in Aachen stellt der Mann einen Baum für seine Herzensdame, im Münsterland wird hingegen ein einzelner Baum für das ganze Dorf aufgestellt. Traditionell treffen sich die Dorfbewohner entweder auf dem Marktplatz oder einem anderen offiziellen Ort, und schmücken gemeinsam einen Maibaum, der dann zusammen aufgestellt wird. Dies geschieht natürlich nicht ohne Alkohol. Es ist fast wie ein kleines Dorffest, alle kommen zusammen, trinken ein Bierchen, für die Kinder gibt es Unterhaltung, das Orchester spielt und für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Ein weiterer Unterschied: Im Münsterland bleiben alle Bäume da wo sie sind, zumindest in den meisten Dörfern.



(Lena Willing)

Nää wa! – Maienacht auch in Eupen

Auch unseren direkten belgischen Nachbarn ist die Maienacht ein Begriff! Im Grunde genommen geht es bei den Eupener auch eher feuchtfröhlich her. Zu Beginn ziehen Jungs, oder Mädchen wenn die Mainacht sich in einem Schuljahr befindet, los, um die perfekten Maibäume zu schlagen. Kaufen wäre zu einfach und der ganze Spaß bei der Sache würde verloren gehen. Nach dem Schmücken des Baumes wird sich mit Bierkästen ausgestattet und es kann losgehen. Ganz traditionell muss den Angebeteten und ihren Familien das “Mainachtslied“ gesungen werden. Die Tradition der Maienacht wurde 1886 in Malmedy (Belgien) erfunden.Das Lied stammt vom wallonischen Lied „Lu Nut du May“. Als Dank bekommen die Jungs dann Kästen Bier geschenkt. Später treffen sich die Angeheiterten alle auf dem „Werthplatz“, wo auch der große Maibaum steht. Dort lässt man den Abend bei Live-Musik und (vielen) Bierchen ausklingen.

(Céline Gils)

Rheinland – Die Mischung macht’s

Die Rheinländer feiern den Mai oft organisiert. Jedes kleine Dorf hat seine Maigesellschaft, in der die Junggesellen des Dorfes organisiert sind. Diese laden zum Großen Ball / Fest / Disko am 30. April. Mit dabei ist oftmals ein großer, zentraler Maibaum, der in der Mitte des Dorfes aufgestellt wird. Indem man den Maibaum einer anderen Stadt stiehlt, kann man ewigen Ruhm erringen. Allerdings wird diese Tradition heute eher so ausgelegt, dass man den eigenen Baum bewacht und dabei jeder einen Kasten Bier leert. Nach den großen Abendveranstaltungen geht es für die männliche Bevölkerung los zum Maibaumstellen. Anders als in anderen Teilen Deutschlands können allerdings neben einem Baum auch Gestecke aus Krepppapier geschenkt werden: die sogenannten Maibilder oder -herzen. Einer besonders nervigen Exfreundin darf der sogenannte Schandbaum gestellt werden, dieser Baum ist nicht mit Krepppapier geschmückt sondern mit Klopapier.

(Nico Lindstädt)

Maibaumtradition in Ostfriesland

Überall in Ostfriesland stellen am 30. April Dorfgemeinschaften, Landjugendgruppen, Sportvereine und Nachbarschaften ihre Maibäume auf. Die Maibäume bestehen aus einem Stamm und einem Kranz, welche mit Tannengrün, Bändern und Girlanden umwickelt sind. Bei Musik, gemeinsamen Grillen und Trinken wird der Maibaum nun bewacht. Denn sobald der Maibaum steht, ist Vorsicht geboten. Bis zum Sonnenaufgang am 1. Mai dürfen Mitglieder jeder Maigesellschaft auf Raubzug gehen, um Maibäume anderer Maigesellschaften zu stehlen. Dafür gibt es folgende Regeln: Der Maibaum wird bewacht, indem mindestens ein Aufpasser eine Hand an den Baum hält. Wenn das der Fall ist, kann der Maibaum nicht gestohlen werden. Gestohlen wird der unbewachte Maibaum, indem der „Dieb“ mit einem Spaten drei Stiche um den Maibaum macht. Stehlen darf aber nur, wer selber auch einen Baum aufgestellt hat. Wenn das gelingt, dürfen die Diebe den Maibaum auf ihren eigenen Platz mitnehmen. Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, den Baum auszulösen. Dafür geben die Bestohlenen üblicherweise den Dieben einen Kasten Bier. Ab Sonnenaufgang am 1. Mai ist der ganze Spaß dann auch schon wieder vorbei. Die bunten Maibäume bleiben trotzdem noch bis Pfingsten stehen.

(Freya Wilken)