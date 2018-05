Michael Kuhn und Jennifer Riemek beleuchten in ihrem historischen Roman ein dunkles Kapitel der Aachener Geschichte und verfolgen das Schicksal zweier jüdischer Familien zur Zeit des Nationalsozialismus. “Wir waren doch so jung” geht, basierend auf belegten Zeugenaussagen und Dokumenten, auf Spurensuche und verdeutlicht, dass auch die gewohnte Umgebung Aachen einst Schauplatz von Hass, Verfolgung und Diskriminierung war.

Für Jakob Bergmann, Schüler des Kaiser-Karls-Gymnasiums, wird die Radikalisierung der privaten und politischen Stimmung in Deutschland greifbar, als er während des Schwimmunterrichts in der Elisabethhalle von einer Gruppe Klassenkameraden mehrfach unter Wasser gedrückt und mit den Worten “Sauf ab, Jude” verhöhnt wird. Obwohl sein Freund Hans Köster ihn aus dem Griff der Jungen befreien kann, ist auch er nicht mehr bereit sich öffentlich zu ihm zu bekennen und vermeidet vor den Anderen jeden freundlichen Kontakt mit seinem vormals besten Freund. Die Verfestigung des gesellschaftsfähig werdenden Antisemitismus lässt ihn kurz darauf sein Lehrer spüren, der, statt die Peiniger zu bestrafen, Jakobs Vater zur Schule bestellt und den Jungen der Schule verweist, denn “für Juden ist hier kein Platz mehr”.

Lichtblick und Ernüchterung

Auf der jüdischen Volksschule am Bergdriesch gelingt es Jakob sich einzugliedern und neue Freundschaften zu knüpfen, besonders die Versetzung von Annie Vries in seine gemischte Klasse bietet ihm einen Lichtblick, der ihn die zunehmenden Widrigkeiten des Alltags für kurze Zeit vergessen lässt. Als in immer mehr Geschäften, Kinos und öffentlichen Parks Schilder mit der Aufschrift “Für Juden kein Zutritt” auftauchen, beginnen Jakob und Annies Eltern Pläne zu schmieden, wie sie die junge Generation außer Landes schaffen können, um sie vor Schlimmerem zu bewahren. Erste Deportationstransporte, die Beschädigung jüdischer Geschäfte und der Brandanschlag auf die Aachener Synagoge im Rahmen der Reichspogromnacht sowie die kurzzeitige Gefangennahme seines Vaters überzeugen den jungen Mann davon, seine geliebte Stadt zu verlassen, um sein und Annies Überleben auf der anderen Seite der Grenzen zu sichern.

Ausweg und Sackgasse

Ihr riskanter Plan gelingt und Jakob ist in der Lage den mittlerweile engagierten Hitlerjungen Hans Köster zu bestechen, der die beiden in einer Nacht-und-Nebel-Aktion über die Grenze schmuggelt. Den Überfall auf Polen erlebt das junge Paar in Antwerpen, wo Annie, im Besitz eines niederländischen Passes zwar sicher scheint, Jakob als deutscher Jude jedoch misstrauisch beäugt und diskriminiert wird. Ihre Hoffnung trotz der bedrückenden Umstände zusammen bleiben zu können und den erschwerten Alltag zusammen zu meistern wird zerstört, als Jakob in eine Polizeikontrolle gerät und in das Internierungslager Saint-Cyprien an der spanisch-französischen Grenze verschleppt wird.

Mit der unfreiwilligen Trennung beginnt für Jakob eine Odyssee, die neben dem Kampf ums Überleben auch stets den Kampf um die Rückkehr zu Annie, Fluchtversuche, Helfer und Denunzianten beinhalten wird.

Fiktive Familien, wahre Schicksale

Während die Familien Vries und Bergmann als fiktive Personenkonstellationen stellvertretend für das Leiden der Aachener Juden zur Zeit des Nationalsozialismus stehen, beruhen die dargestellten Ereignisse auf belegten Zeugenaussagen verschiedener realer Aachener Bürger, sowie vielfältiger historischer Dokumente. Die Aussagen und Belege werden von den Autoren zu einer einfühlsam erzählten Geschichte verknüpft, welche die Facetten des Erlebens dieser historischen Epoche greifbar machen und besonders Aachenern durch die Einbindung eben jener Schauplätze, die wir täglich besuchen, verdeutlicht. “Wir waren doch so jung” eröffnet allen historisch Interessierten einen Blick in die Aachener Vergangenheit, der sich besonders im Zeitalter von schulischer Geschichtsverdrossenheit und antisemitischen Rap-Texten erneut lohnt und die sensibilisierung für das Thema Diskriminierung an die Kulisse unserer bekannten Unistadt bindet.