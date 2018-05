Im Gespräch mit Menschen, die man gerade kennengelernt hat, kommt oft das Thema Beruf auf. In meinem Fall erzähle ich, dass ich, bevor ich mein Abitur nachgeholt habe, um studieren zu können, eine Ausbildung gemacht habe. Ich bin gelernte Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte - kurz PKA. Vielleicht denkt ihr jetzt an PTA, den Pharmazeutisch-technischer Assistenten. Das ist eine Abkürzung, die einigen geläufig ist und für Verwirrung sorgt, wenn ich sage, dass ich PKA bin.

„Ach, du bist also Apothekerin?“ „Du bist doch Apothekerin…“ Das sind Sätze, die ich öfters höre, wenn ich die komplette Berufsbezeichnung nenne. Mit dem Wort „Pharmazeutisch“ verbinden die meisten anscheinend den Beruf des Apothekers. Dank des Spruchs in der Werbung („und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“) kennt ihn jeder.

Aber in einer Apotheke arbeitet nicht nur ein Apotheker. Es muss auch nicht immer einer sein, der euch berät oder ein Medikament verkauft. Das gehört nämlich, neben der Herstellung von Salben, auch zur Aufgabe einer PTA.

Was im Hintergrund in einer Apotheke passiert

Als Kunde sieht man in den wenigsten Fällen, was hinter dem Handverkauf, so nennt man die Theke, an der euch das pharmazeutische Personal bedient, passiert. Manchmal seht ihr jemanden, der im Hintergrund Medikamente einräumt, aber euch nicht bedient. Das ist dann wahrscheinlich eine PKA.

Doch der Berufsalltag besteht nicht aus dem Einräumen von Medikamenten. Dabei helfen Apotheker und PTA auch. Als PKA ist man für die Bestellungen und den Wareneingang zuständig. Bestellt der Kunde ein Medikament oder ein anderes Produkt, werden die Bestellungen gesammelt und über das Internet an den Großhändler geschickt. Dabei wird auch Ware nachbestellt, da sie nicht mehr an Lager ist. Ein paar Stunden später bringt ein Fahrer vom Großhandel Kisten mit der bestellten Ware. Das ganze wird nun von der PKA am Computer eingescannt, um die Rechnung zu verbuchen. Dabei muss das Medikament, was gerade geliefert wurde, mit der Angabe auf dem Lieferschein übereinstimmen.

Die für den Kunden bestellte Ware wird dann zusammen mit dem Kassenbeleg und dem Rezept, was bei rezeptpflichtigen Medikamenten dabei liegt, zur Seite gelegt, um anschließend vom Apotheker überprüft zu werden. Statt eines Belegs oder Rezepts kann das auch eine telefonisch angenommene Bestellung sein. In dem Fall muss der Kunde bei Abholung das Rezept mitbringen.

Nicht nur vom Großhandel kommt neue Ware, sondern auch von diversen Firmen. Ob nun Hustenbonbons, Gesichtscreme oder Medikamente - da wird es manchmal ganz schön eng in den hinteren Räumen. Reihenweise werden zu Stoßzeiten, wie zur Erkältungs- oder Allergiezeit, geliefert. Mehrere hundert Packungen müssen verbucht und auch einsortiert werden.

Ich habe in meiner Ausbildung aber auch schon mal die Fenster dekoriert, musste unter anderem den Lagerbestand überprüfen, die telefonischen Bestellungen von Kunden annehmen oder mit Firmen telefonieren. Manchmal durfte ich auch den Blutdruck bei Kunden messen. In der Berufsschule habe ich außerdem einen Kurs zum Thema Kompressionsstrümpfe belegt. Darin wurde uns zum Beispiel beigebracht, wie man Maße nimmt und welche Produkte es gibt.

Ein Service, der gerne genutzt wird, ist der Lieferservice. Besonders für ältere Menschen, die nicht mehr gut laufen können, ist das sehr wichtig. Kunden, die fußläufig zu erreichen sind, habe ich dann zu Fuß beliefert - bei Schnee, Regen und Sonnenschein. Besonders alleinstehende ältere Leute haben sich über die kurzen Besuch gefreut und sich gerne mit mir ein paar Minuten unterhalten.

Auch in der Ausbildung muss man zur Schule

Wie es in einer Ausbildung üblich ist, musste ich auch zur Berufsschule gehen. Dort hatte ich Fächer wie Fachkunde, wo wir zum Beispiel Teedrogen auswendig lernen mussten, Rechnungswesen und BWL. Die Abschlussprüfung am Ende bestand aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Der theoretische Teil waren Prüfungen in verschiedenen Fächern. Im praktischen Teil mussten wir das, was wir in der Apotheke gelernt hatten, zeigen. So wurde eine Warensendung kontrolliert und eine Rezeptur hergestellt. Übrigens darf eine PKA einer PTA bei der Herstellung unterstützen, das heißt sie darf etwas anreichen. Aber selber etwas herstellen gehört nicht zur Aufgabe einer PKA. Dennoch war das, zumindest damals noch, Teil der praktischen Prüfung.

Nach drei Jahren Ausbildung war für mich aber Schluss mit Apotheke und statt als PKA zu arbeiten, habe ich mein Abitur nachgeholt und studiere seit dem Wintersemester 2016/17.