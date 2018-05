Auch in diesem Jahr bringt „Sport im Park“ die Kaiserstadt wieder in Bewegung. Sechs Wochen lang, vom 2. Juni bis zum 14. Juli, können Aachener Bürger an unterschiedlichen Kursangeboten teilnehmen. Das Beste daran: Das Programm ist kostenlos und unverbindlich! Die Kurse finden in 17 verschiedenen Aachener Parks statt. Diese werden von insgesamt 33 Sportanbietern und -vereinen unserer Studentenstadt angeboten. „Alle Trainer sind lizensiert und Experten in ihren Sportarten.“ , erklärt Sportwissenschaftler Marcel Ortsmann, der für Organisation und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.