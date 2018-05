Regelstudienzeit? An der RWTH? Für viele Studierende scheint das ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, so dass die Regelstudienzeit ist mittlerweile zu einem Running Gag verkommen. Doch nicht nur an der RWTH studieren die Akademiker von morgen länger als eigentlich vorgesehen. In ganz NRW scheinen die Studierenden das Studium zu lieben und Klausuren zu schieben.

Wie lange Studierende tatsächlich studieren wollte die AFD mittels einer Kleinen Anfrage im Landtag NRW genauer wissen. Nach Informationen des Landtages gelten demnach von den 768353 eingeschriebenen Studierenden im Wintersemester 2016/2017 76.690 als Langzeitstudierende. Als solche gelten diejenigen Studierenden, die das 1,5-fache der Regelstudienzeit überschritten haben oder insgesamt mehr als 20 Hochschulsemester eingeschrieben sind.

Differenziert man zwischen Bachelor- und Masterstudierenden, liegen 7,9% der Bachelorstudierenden und 14,8% der Masterstudierenden laut einem Bericht der Rheinischen Post über der Regelstudienzeit.

Einen Grund für Überschreitung der Regelstudienzeit liefert der Artikel nicht. Schaut man jedoch in den Kommentarbereich des RP-Artikels, sind sich die Schreiber einig: Die Studierenden sind verwöhnt und faul, wie soll es denn auch anders sein?

Der Traum von Regelstudienzeit stirbt in Bologna.

Bestimmt gibt es einige Studierende, die übermäßig prokrastinieren und einige Semester verschwenden, sollte man Jodel Glauben schenken dürfen. Zur Klärung trägt der monokausale Ansatz aber nicht bei.

Schaut man einige Jahre zurück, dürfte ein schwerwiegendes Problem die Bolognareform sein. Durch den Versuch, Studiengänge vergleichbarer zu machen, wurden nicht wenige Studiengänge in ein zu enges Zeitkorsett gepresst, indem beispielsweise Lehrpläne massiv gestrafft wurden. In einigen Studiengängen wie Maschinenbau und Informatik führte dies zur Utopie der Regelstudienzeit, an der nun nicht wenige Studierende scheitern.

Ein Vergleich zu anderen Bundesländern wäre interessant, ging aber aus der Kleinen Anfrage nicht hervor. Wer aber schauen möchte, was die durchschnittliche Studienzeit im eigenen Studiengang ist, kann dies im Zahlenspiegel tun.

Außerdem dürfte es einige Studierende geben, die einfach Leistungen wie das Semesterticket und andere Vergünstigungen in Anspruch nehmen wollen, während sie auf einen besseren Studiengang warten, was die Statistik verzerrt.

Ausschließlich die mangelnde Arbeitsmoral der Studierenden zu kritisieren, ist also nicht zielführend. Macht es eventuell Sinn, das Studium wieder exklusiver zu machen, um den Wert des Studiums und auch die Arbeitsmoral zu steigern? Beispielsweise durch das Einführen von Studiengebühren?

Da jetzt schon die Statistiken von Burnout bei Studierenden, die versuchen Finanzen, Studium und soziales Leben zu jonglieren, alarmierend sind, würde dieser Versuch das Problem nur verschärfen.Wenn ihr bessere Einfälle als Studiengebühren habt, schreibt es in die Kommentare.

Keiner wird zurückgelassen, die RWTH kümmert sich um ihre Studierende.

Schaut man sich das Angebot der RWTH zu diesem Thema an, scheint das Problem der knappen Regelstudienzeit und dem einhergehender Stress auch an der Universität angekommen zu sein. Denn mittlerweiler gibt es viele Angebote der Universität, um den Studienalltag zu erleichtern und somit auch die Studienzeit zu verringern gibt es reichlich. Eins der bekannteren Angebote ist die Nacht der Aufgeschobenen Hausarbeiten +. Dort hat man die Möglichkeit, mit anderen Leidenden eine Nacht in einem Lehrgebäude eingesperrt zu sein, um endlich die Hausarbeit fertig zu bekommen. Aber auch therapeutische Angebote, wie Stressbewältigung, gibt es an der RWTH.



Wer sich also Sorgen um seine Studienzeit macht findet Hilfe. Doch nicht vergessen, ihr seid nicht nicht die einzige Ausnahme von der Regel.