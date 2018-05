Die meisten Gebäude der RWTH sind alt und baufällig. Das ist ja für die meisten nichts Neues. Doch: Nehmen wir zum Beispiel das Couven-Gymnasium, dieses ist unter anderem mit Schimmel versetzt gewesen. Unsere Forschung ist nun doch schon so weit, dass jedes Kind weiß: Zu viel Schimmel ist hochgiftig und schlecht für unseren Körper. Wir sitzen teilweise mehrere Stunden in solchen verseuchten Hörsälen oder Lernräumen und denken uns nichts Böses dabei. Der akute Platzmangel der RWTH lässt es jedoch nicht zu, allen Studierenden eine Ausweichmöglichkeit zu geben.

Und denken wir nun mal an die Dozenten im Kármán-Auditorium und dem Couven-Gymnasium. Erst wurden sie aus ihrem natürlichen Arbeitsraum vertrieben, nur um in ein genauso schlimmes Gebäude platziert zu werden. Ach ja, und dann gibt es natürlich noch unser allseits geliebtes Temp. Erst mussten wir uns vor einem Jahr schmerzhaft von dem dekorativ-ansprechendem Gebäude trennen, nur damit es wie aus dem Nichts in diesem Jahr wieder neu aufgebaut wird. Am schmerzlichsten vermisse ich aber die Semesteranfangsparty im Kármán. Nur zu gut erinnere ich mich, wie ich damals als Ersti ausgelassen an den Treppen mein Studentendasein gefeiert habe. Die Erstis von heute müssen nun mit dem CARL vorlieb nehmen, doch das Kármán wird dieses Gebäude meiner Meinung nach nicht ersetzen.

Ein weiteres Problem sind doch die Lernräume für uns Studis. Im vergangenen Jahr mussten wir uns sogar mit einem temporären Lernzelt begnügen, was nicht an den Luxus eines schönen Lernraumes im Kármán gleichkommt. Studieren soll doch Spaß machen oder? Was vielleicht auch nicht in Vergessenheit geraten sollte: nach außen hin strahlt die RWTH zumindest für den Moment nicht wirklich die Schönheit aus, die die alten Gebäude haben könnten. Klar, es kommt ja auf die innere Schönheit an, aber ein Baugerüst geht in das nächste über. Überall verfolgen die Geräusche von Hammer und Bohrer die Studierenden, an guten Tagen sogar noch bis zum SemiTemp rauf. Die Anglisten mussten zeitweise in einer Bibliothek lernen, in der sie manchmal ihre eigenen Gedanken wegen des Lärms nicht hören konnten.

Aber immerhin, langsam aber sicher werden die älteren Gebäude zumindest von Schimmel befreit und das Couven-Gymnasium beginnt erneut in seiner vollen Blüte zu strahlen. Der erste Schritt ist somit also getan, denn das Couven-Gymnasium ist bald wieder benutzbar und auch die Wiedereröffnung des Kármán-Gebäudes rückt in greifbarere Nähe. Es ist also ein Weg in die richtige Richtung um Studieren für uns alle nicht mehr zur Gefahr zu machen.