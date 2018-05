Im Einsatz für Chancengleichheit

Sonja Mausen als neue Gleichstellungsbeauftragte sowie alle weiteren Beauftragten der RWTH Dr.phil. Ulrike Brands-Proharam Gonzalez, Dr.med. Michaela Weishoff-Houben und Professorin Dr. Erika Ábrahám wurden vom Senat der Hochschule bis zum Jahr 2022 bestätigt. Die Gleichstellungsbeauftragten machen sich stark für Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf beziehungsweise Studium und Familie. Zu ihren Zielen zählen eine geschlechtergerechte Personalauswahl in Berufungskommissionen, bei Stellenbesetzungen und der Vergabe von Stipendien.

RWTH-Delegation in Indonesien

Eine elfköpfige Delegation der RWTH reiste kürzlich nach Yogyakarta in Indonesien, um dort das GetIn-CICERO Laboratorium zu eröffnen. GetIn-CICERO steht für German-Indonesian Geo-Campus in Indonesia for Competence in Education and Research for Organisations und ist ein gemeinsames Projekt der RWTH und der indonesischen Gadjah Mada Universität. Ein Forschungsschwerpunkt liegt unter anderem auf der umweltschonenden Entwicklung neuer Rohstoffe. Für die Ausstattung des Labors wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 500.000€ zur Verfügung gestellt.

Leuchtturmprojekt des BMWi

Am 1. Mai beginnt die RWTH zusammen mit der TU Dresden das Großforschungsprojekt „National 5G Energy Hub“. Beteiligt sind dabei Forschende aus dem Gebiet des Maschinenbaus, der Elektro- und der Kommunikationstechnik sowie ausgewählte Industriepartner. Das Ziel des Projekts ist es, in drei Phasen den 5G-Mobilstandard für Anwendungen in der Energietechnik nutzbar zu machen, um so die Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen sowie Maschinenelementen zu ermöglichen. Die erste Projektphase beginnt in diesem Jahr und ist bis 2020 angesetzt.

RWTH-Team erhält Innovationspreis

Die RWTH-Wissenschaftler Dr. Felix Jakob, Professor Andrij Pich und Professor Ulrich Schwaneberg erhielten für ihr Projekt „GreenRelease for Plant Health“ den Innovationspreis der BioRegionen Deutschland. Das Projekt zielt darauf ab, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Agrarwirtschaft zu reduzieren und damit zur Produktion von gesunden Nahrungsmitteln beizutragen. Verliehen wurde der Innovationspreis beim Deutschen Biotechnologietag in Berlin für herausragende Ideen und Patente im Bereich Biotechnologie und Lebenswissenschaften.