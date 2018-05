studiert Literatur- und Sprachwissenschaft in den Komponenten Germanistische und Allgemeine Literaturwissenschaft und English and American Studies. In ihrer Freizeit liest sie gerne Bücher aller Art und kümmert sich um ihre Ratten.

Das Hauptgebäude, dessen Fassade bereits seit Jahren ein Baugerüst ziert, soll ebenfalls endlich saniert werden, jedoch erst, wenn das Audimax saniert, und der Betrieb wieder aufgenommen wurde. Alles in allem werden die Sanierungsarbeiten an Kármán, Audimax und Hauptgebäude rund 10 Jahre in Anspruch nehmen.

Wer in letzter Zeit am Republikplatz entlangspazierte, konnte es bereits erahnen: Das altbekannte TEMP, das bereits verwendet wurde, um die Zeit zwischen der zeitweiligen Schließung des Kármáns und der Fertigstellung des CARLs zu überbrücken, feiert ab Mitte Juni sein Comeback. Da mit dem CARL der Bedarf an Hörsälen vermeintlich gedeckt war, wurde es mit dessen Eröffnung abgerissen. Das Problem: Laut einer Flächenbilanz aus dem Jahre 2009 wäre das CARL groß genug gewesen, um das Kármán als Hörsaalgebäude zu ersetzen. Eine erneute Auslastungsberechnung prognostiziert jedoch, dass das Kármán, aufgrund steigender Studierendenzahlen, unverzichtbar ist und daher revitalisiert werden soll. In der Zwischenzeit soll das TEMP zur Unterbringung von Vorlesungen dienen.

