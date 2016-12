Die AStA-Veranstaltung rund um das Thema Erinnerungskultur hat insbesondere den Zweck, dass „wir uns als Studierendenschaft mit unserer eigenen Vergangenheit beschäftigen“, so David Beumers, AStA-Referent für Publikationen und politische Bildung und Moderator der Erinnerungskultur-Vorträge, in seinen Eingangsworten zur Auftaktveranstaltung.

Bei der vierteiligen Veranstaltungsreihe geht es nicht ausschließlich darum, sich als Zuhörer Vorträge über den Nationalsozialismus in Aachen anzuhören, sondern vielmehr um die aktive Ausarbeitung von Leitgedanken in Bezug auf dieses kontroverse Thema. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bildung interdisziplinärer Studierendenteams, um mit der Hilfe von Daten aus dem Archiv einen Eindruck davon zu gewinnen, welche Auswirkungen der zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit auf die Studierendenschaft hatte.

Was bisher geschah

Am 24. November 2016 wurde das Projekt erstmals im Theatersaal der Mensa Academica vorgestellt. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und war gut besucht. Eröffnet wurde sie durch einen Kurzvortrag des Kanzlers der RWTH, Manfred Nettekoven. Es folgte ein Vortrag Prof. Dr. Christof Dippers, ehemaliger Professor für neuere und neueste Geschichte an der Technischen Universität Darmstadt, in dem es, passend zur Technischen Hochschule, um Natur- und Technikwissenschaften im Nationalsozialismus ging.

Anschließend stellten Dr. Werner Tschacher von der Universität zu Köln und Stefan Krebs von der University of Luxembourg ihr Projekt vor, das von Verdrängung und damit zusammenhängender Realitätsverweigerung in Bezug auf die Nazivergangenheit von Repräsentanten der RWTH handelt. Eines der bedeutendsten Beispiele, bei weitem jedoch nicht das einzige, ist Hans Ernst Schneider, ein deutscher SS-Hauptsturmführer, der unter dem Namen Hans Schwerte Rektor an unserer Hochschule war. Dass ein ranghoher Nazi somit unsere RWTH geprägt habe, so David Beumers, dürfe dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Des Weiteren wurde im Vortrag die Problematik der Heldenernennung angesprochen. Die Schwierigkeit, der in der Umbruchszeit verschwommenen Grenzziehung zwischen Tätern, Mitläufern, Opfern und Helden wurde bereits im Oktober 2008 bezüglich der Heldengedenktafel im Hauptgebäude der RWTH von der Kármán thematisiert (siehe Ausgabe Nr. 38). Diese nämlich sollte jene Soldaten ehren, die unfreiwillig in den Krieg gezogen sind. Im Endeffekt wurden die “Kommilitonen” jedoch “vom König zu den Waffen” gerufen, wodurch die Linie zwischen unfreiwilligen Soldaten und Kriegsbefürwortern verschwimmt. Ehre, wem Ehre gebührt - Im Fall der Heldengedenkstafel wird zwischen Opfern und Tätern jedoch keinen Unterschied gemacht, alle Soldaten werden zu Helden ernannt. Der Artikel kann unter folgendem Link eingesehen werden: Am Ende der Veranstaltung blieb die Frage offen: „Welche Helden hat/will die Hochschule?“ und „Haben wir denn keine anderen “Helden” zu bieten?“

Fazit

Die Reaktionen zur Auftaktveranstaltung sind sehr positiv ausgefallen. Janina Schergaut, Studentin an der RWTH, findet es gut, dass „das Thema aus einer persönlichen Perspektive beleuchtet wird, weil es im Geschichtsunterricht nicht immer leicht fällt, persönlichen Bezug zum Geschehenen herzustellen“. Das einzige Manko sieht die Geisteswissenschaftlerin darin, dass „der erste Vortrag mal wieder sehr techniklastig war“. Deborah Comoth, ebenfalls Studentin an der RWTH, zeigt sich begeistert, „vor allem, weil es nicht nur über Erinnerungskultur im Allgemeinen geht, sondern auch im Kontext der Universitäten“.

Für Interessenten

Die zweite Veranstaltung der Reihe findet am 8. Dezember um 18:00 Uhr in der Aula im Hauptgebäude statt und handelt von der Schlacht um Aachen 1944. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Facebookseite des AStA oder unter asta.rwth-aachen.de