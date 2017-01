Mit Musik des Aachener Sinfonieorchesters beginnt die Veranstaltung am 27. Januar 2017. Gezeigt werden Videoausschnitte vom Music LAB, bei dem das Orchester in verschiedenen Räumlichkeiten der RWTH spielt. Dann betritt Manfred Nettekoven, Kanzler der Hochschule, den vollbesetzten, sehr steilen Hörsaal im CARL, dem neuen Auditorium. Auch Ernst Schmachtenberg, Rektor der RWTH, und Marcel Philipp, der Aachener Oberbürgermeister, sind mit von der Partie. Letzterer zeigt sich sehr beeindruckt von dem neuen Hörsaalgebäude und blickt den Saal hinauf: „Das ist eine steile Sache hier.“ Zusammen beginnen sie über zukünftige Vorhaben der Hochschule zu sprechen und das Jahr 2016 Revue passieren zu lassen.

Exzellente Exzellenz

Damit die RWTH sich auch weiterhin „exzellent“ nennen darf, werden mindestens zwei Cluster benötigt. Bei den Exzellenzcluster-Anträgen, die eingereicht werden sollen, geht es unter anderem um das „Internet of Production“ und „Neuro-Inspired Computing“.

Dann betritt Aloys Krieg, Prorektor für Lehre, die „Bühne”. Er freut sich über die wachsende Studierendenzahl. Während es 2013 noch 40.375 eingeschriebene Studierende an der RWTH gab, sind es im Jahr 2016 44.517 gewesen. Die Anzahl der Neueinschreibungen lag in den vergangenen Jahren kontinuierlich über 8.000. Er spricht außerdem von den „produzierten Absolventen“: 7.185 im Jahre 2016. Außerdem 893 Promotionen. Nach so vielen Zahlen und Statistiken wird der Lehrpreis verliehen. Dr. Viktoria Arling vom Institut für Psychologie, seit 15 Jahren an der RWTH , ist Lehrende des Jahres. Projekt des Jahres ist das „Virtual Sketching“, bei dem es um dreidimensionales Zeichnen geht.

Auch im Sport Spitzenreiter

„Spitzensport an der RWTH“ lautet der nächste Programmpunkt. Und hier hat die Hochschule einiges zu bieten, unter anderem zahlreiche Olympia-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer: Die Olympia-Bronzemedallien-Gewinnerin in der Judoka-Klasse bis 70 Kilogramm, Laura Vargas Koch, promoviert an der RWTH. Dazu kommen Pauline Riedl (Voltigieren), Isabell Gerfer (Springreiten), Charlotte Krause (Fechten), Pia Oldhafer (Hockey), Martin Salmon (Radsport) und Lars Entgens (Judo) – während also an der RWTH eigentlich ein deutlicher Männerüberschuss zu verorten ist fällt auf: die Frauen haben beim Sport die Nase vorn.

Es werden weitere Preise verliehen: Der Brigitte-Gilles-Preis geht an das Projekt Uni und Kind e.V., welches Eltern die Möglichkeit bietet weiterhin an der Uni zu studieren oder zu arbeiten. Die Kinder können schon im Alter von einem Jahr in der Kita betreut werden. Als externes Projekt wird die Junior-Ingenieur-Akademie am Gymnasium Eschweiler ausgezeichnet. Schüler sollen die Möglichkeit haben, Einblicke in Ingenieursbereiche zu bekommen.

Und noch eine Preisverleihung…

Nachdem ein kurzer Überblick gegeben wird, was sich auf dem RWTH Aachen Campus getan hat – Steigende Anzahl der Industrieunternehmen auf Campus Melaten, zahlreiche Industrieprojekte, beendete Bauprojekte, wie das Cluster Photonik, Temporäres Studentisches Wohnen und das Produktionscluster – wird zum Schluss noch der Innovation Award verliehen. Nominiert sind futureTEX, n-voySystems und IsohexAmin. In dieser Rangfolge besteigen die Projekte dann auch das Sieger-Treppchen – jedenfalls virtuell in der an die Wand gebeamten Präsentation.