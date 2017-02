Der von der Aachen Talent Summit organisierte Abend zum Thema künstliche Intelligenz fand in der Katholischen Hochschulgemeinde statt. Professor Lakemeier, vom Lehrstuhl Informatik, beginnt die Aachen Talent Night mit einem spannenden Vortrag darüber, was Künstliche Intelligenz kann und besonders auch, was sie (noch) nicht kann.So wurden auch ethische Aspekte der Künstlichen Intelligenz, sowie Chancen für Startup-Gründer angesprochen.

Laut Professor Lakemeier liegen Künstliche Intelligenzen wie „Skynet” aus dem Film Terminator noch in weiter Ferne. Künstliche Intelligenzen sind noch lange nicht intelligent genug, um sich auch nur ansatzweise mit dem Menschen zu messen. Spezialisierte Programme können zwar Menschen durchaus in verschiedenen Problemstellungen schlagen; so gibt es beispielsweise Schachprogramme, die Weltmeister besiegen oder Künstliche Intelligenzen, die in der Quizshow Jeopardy gewinnen. Neulich hat das von Google DeepMind entwickelte AlphaGo sogar mehrere Profis in dem äußerst komplexen asiatischen Brettspiel Go besiegt. In dem Spiel für zwei Spieler geht es darum, ein möglichst großes Gebiet mit Spielsteinen zu besetzen. Trotzdem lösen diese Künstlichen Intelligenzen immer nur ein bestimmtes Problem. Ein Schachprogramm könnte das Bild eines Springers nicht von dem eines Turms unterscheiden, geschweige denn seine Züge selbst durchführen.

Obwohl eine bedrohliche Superintelligenz noch fast unmöglich erscheint, gibt es durchaus Gefahren durch die Künstliche Intelligenz. Zum Beispiel werden viele Arbeitsplätze im Produktions- und Servicebereich durch den Einsatz moderner Technik ersetzt, wobei wenig neue Jobs geschaffen werden.

Schon heute werden Drohnen und andere autonome Waffen im Krieg eingesetzt. Diese können nicht nur zu verheerenden „Kollateralschäden” führen, sondern werfen auch schwerwiegende ethische Fragestellungen auf. Zu diesem und anderen Problemen der Roboterethik hat Professor Kellerwessel, vom Lehrstuhl für Philosophie, interessante Ideen geliefert. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir wirklich wollen, dass Roboter Kriege führen. Können dann nicht in Kriegen mit ärmeren Staaten Roboter gegen menschliche Soldaten kämpfen und sogar Zivilisten töten? Könnten Roboter in der Kriegsführung nicht auch die Hemmschwelle zum Krieg herabsenken, weil das Leben der eigenen Soldaten nicht mehr gefährdet wird?

Außerdem müssen wir uns fragen, ob alte Menschen durch Roboter gepflegt werden dürfen oder wie ein selbstfahrendes Auto sich im Falle eines Unfalls verhalten soll. Soll es lieber seine Insassen oder die Passanten schützen? Soll es im Zweifelsfall eher einen alten Menschen als einen jungen Menschen opfern? Die Beantwortung dieser Fragen erfordert einen grundlegenden gesellschaftlichen Diskurs, der in politischen Entscheidungen münden muss.

Für die vielen anwesenden Studierenden war auch sehr wichtig, inwiefern Künstliche Intelligenz Potenzial für Startup-Gründungen bietet. Alle Vortragenden waren sich einig darin, dass Künstliche Intelligenz einen schnell wachsenden Markt für innovative Ideen darstellt. Von Dr. Hilde Kuehne, Gründerin des jungen Startups ks-research, wurde sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Gründung und Finanzierung eines Startups gegeben. In weiteren Vorträgen wurden verschiedene erfolgreiche Beispiele im Bereich Video-Recognition oder Bergbau-Technologie vorgestellt.

Die Talent Summit ist europaweit tätig und vermittelt talentierte Arbeitnehmer mit Arbeitgebern. So wird im Februar eine Talent Summit in Paris und im April in Berlin stattfinden. Außerdem wird die Talent Night in Aachen regelmäßig zu aktuellen Themen stattfinden. Dort haben Interessenten die Möglichkeit potenzielle Arbeitgeber kennen zu lernen und ein persönliches Netzwerk auf zu bauen.