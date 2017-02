Zum Schluss des ersten Programmteils gaben die Cheerleader der ET-Lions eine Abwandlung ihres Programms des Eishockey Uni Cups zum Besten. Was ihnen auf dem Uni Cup zum Sieg gegen die anderen Cheerleader-Teams verhalf, wurde auch auf der Hochschulsportshow zu einem der Höhepunkte. Ein weiterer Höhepunkt beendete dann den zweiten Teil der Show. Diesen präsentierte die Rhönrad/Cyr-Gruppe. Unter dem Titel „IrrRational – die Klinik“ wurde dem Publikum ein schaurig-gruseliger Abschluss geboten. Die Szenerie: ein Irrenhaus. Zu Songs wie „Sweet Dreams“ und „Feuerfrei“ turnten sie auf den Rhönrädern und ließen noch eine dramatische Liebesstory in ihre Darstellung einfließen, was das Ganze nur noch mehr nach Psychothriller aussehen ließ.

Bei verschiedenen (Hochschul-) Meisterschaften und Wettbewerben sahnten die Studierenden der RWTH im vergangenen Jahr ordentlich ab: 36 Erstplatzierungen, 71 Zweitplatzierungen und 34-mal den dritten Platz und zwar beim Fechten, Judo, Taekwondo, Lacrosse, Softball, Rudern und beim Triathlon. „Diese Studierenden absolvieren eine duale Karriere. Da spielt körperliche und organisatorische Leistung eine große Rolle.“, so Peter Lynen, Leiter des HSZ. Anschließend wurden noch der Spitzensportpreisträger und der Ehrenamtspreisträger geehrt. Ersterer wurde Lars Entgens, der neben einigen bemerkenswerten Erfolgen dreimal Westdeutscher Meister in Folge war. Verliehen wurde der Preis von Eva Hussing im Namen der STAWAG. Sie zeigte sich von den Leistungen beeindruckt: „Wir möchten so etwas wertschätzen.“

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.