Wir haben schon einige Theaterstücke im Das Da Theater besucht, um für euch darüber zu berichten. Doch etwas ist heute anders. Die Zuschauer betreten den Theatersaal durch verschiedene Eingänge. Beim Vorzeigen der Eintrittskarte bekommen sie einen Parkausweis und auch der Saal sieht nicht aus wie sonst. Aber was dort dieses Mal anders ist, findet ihr besser selbst heraus.

Auf der Bühne befinden sich nur vier Personen. Zwei davon sorgen für die Livemusik, zwei sind die Darsteller. Sie: schwarzer, schicker Hosenanzug, Blazer, hochgestecktes Haar. Er: Lederjacke, Drei-Tage-Bart und verstrubbelte Frisur. Sie: Erfolgreiche Scheidungsanwältin. Er: Kleinkrimineller. Unterschiedlicher können zwei Menschen kaum sein. Die beiden, Helen und Bob, treffen in einer Weinbar in Edinburgh aufeinander – und verbringen die Nacht zusammen. Der Plan: man kennt sich nicht und sieht sich ja sowieso nie wieder. Dass dieser nicht aufgeht, kann der Zuschauer sich denken. Beide Protagonisten erzählen ihre (gemeinsame) Geschichte aus ihrer jeweiligen Sicht. Die beiden Ansichten stimmen nicht immer hundertprozentig überein, was bei den unterschiedlichen Charakteren kein Wunder ist.

Da es sich um eine Musikproduktion handelt, wird das Geschehen immer wieder mit passender Livemusik untermalt. Auch die Darsteller stimmen das ein oder andere Lied an. So besingen sie ihre Kater nach der durchzechten Nacht und vergleichen diese mit Ländern (Belgien), Städten (Leverkusen), Sport (Angeln) und weiteren amüsanten Dingen. Bob, gespielt von Tobias Steffen, greift zwischenzeitlich selbst zur Gitarre und gibt Songs wie „Come as you are“ zum Besten. Aber neben guter Musik haben Helen, gespielt von Regina Winter, und Bob auch ein paar Lebensweisheiten auf Lager, die sie den Zuschauern nicht vorenthalten wollen: „Irgendwann kommt immer der eine Atemzug, nachdem dann keiner mehr kommt.“ Sie stellen fest, dass das Leben ihnen Karten gegeben hätte, die sie gar nicht ausspielen würden und dass Liebeskomödien einfach einen Konflikt bräuchten.

Zwischenzeitliches Umbauen des Bühnenbilds ist nicht nötig, da die Gestaltung gut durchdacht ist: Ein (halber) Mini dient als Taxi und Unterkunft Bobs, der (ebenfalls halbe) Mercedes stellt die Wohnung Helens dar, lässt sich als Bett umfunktionieren oder dient ihr als Auto. Die Szenen spielen in Weinbars, Tiefgaragen, Parks und auf Kirchplätzen – das Bühnenbild eignet sich für all diese Orte und passt zu dem vielseitigen Stück. Ein Stück in dem Bob und Helen 15.000 Pfund auf den Kopf hauen, mit gestohlenen Motorrädern durch die Landschaft Schottlands rasen oder einfach auf einer Parkbank über das Leben philosophieren – und das meiste davon in der kürzesten Nacht des Jahres, der Mittsommernacht. Diese rasante, unterhaltsame, musikalische Komödie von David Greig und Gordon McIntyre lädt zum Schmunzeln, Lachen, Mitklatschen und Nachdenken ein.