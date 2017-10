Die Kármán ist für euch auf der Leipziger Buchmesse unterwegs. In den nächsten Tagen möchte sie über die neuesten Bücher, spannende Vorträge, interessante Lesungen und was es sonst noch so auf der Messe zu entdecken gibt informieren.

Noch recht mittig in der Woche, an einem Donnerstag,öffnet die Leipziger Buchmesse ihre Pforten für Besucher. Viele Schulklassen führt es unter der Woche in die großen Hallen, auch von anderen Besuchern wimmelt es schon, doch die großen Massen werden erst für das Wochenende erwartet.

Comic Convention meets Buchmesse

Was als erstes auffällt: Es sind viele verkleidete Personen unterwegs. Vor allem junge Leute mit bunten Perücken, in Pikachu-Kostümen oder verkleidet als aufwendige Fantasiegestalten trifft man an. Denn vom 23. bis zum 26. März ist nicht bloß Buchmesse, sondern auch die Manga-Comic-Con. In Halle 1 bekommen die Besucher die vielen Facetten des Comics präsentiert. Bekannte Mangaka wie Kyoko Kumagai und Nana Yaa signieren schlangestehenden Fans ihre frisch erworbenen Mangas, an Ständen können bunte Perücken und Fantasykostüme erworben werden, die sanitären Anlagen sind gefüllt mit verkleideten Leuten, die ihre Kostüme richten und mitten drin ein japanischer Teegarten, um dem ganzen Trubel entkommen zu können.

Reiseliteratur und Buchkunst

In Halle 3 findet sich unter anderem Reiseliteratur. Ein Reiseführer neben dem nächsten steht auf den Regalen von Beadeker, Du Mont, ADAC und weiteren. Unter dem Motto „Die Welt wartet auf dich“ fordert Marco Polo die Besucher zum näherkommen auf. Auch zum Thema Buchkunst wird man in dieser Halle fündig. Die New Design University, eine Privatuniversität in St. Pölten (Österreich), informiert über den Universitätslehrgang Buchgestaltung. Elena Razina, eine russische Künstlerin, stellt mit der Technik der Seidenmalerei Tierbilder her. Die Bilder, jedes mit einer kleinen Geschichte versehen, zeigt sie am Stand „Facebuch der Tiere“. Liebevoll illustrierte Leipziger Bilderbücher präsentieren Autorin Andrea Böhm und Malerin und Illustratorin Lee D. Böhm. So gibt es hier viel zum Thema Buchkunst und Grafik zu entdecken.

Verleihung des Buchpreises

Während die Besucher von einer Halle zur anderen wandern, werden sie immer wieder durch die zentral gelegene Glashalle geführt. Dort steht unter anderem das blaue Sofa von ZDF, Bertelsmann und dem Deutschlandradio. Dieter Borchmeyer beschäftigt sich hier in seiner Lesung mit dem Thema „Was ist deutsch?“ und Georg M. Oswald liest aus seinem Roman „Alle, die du liebst“. In der Glashalle wird am Donnerstag auch der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Er geht in diesem Jahr in der Kategorie Sachbuch / Essayistik an Barbara Stollberg-Rilinger für ihre Biographie von Maria Theresia und in der Kategorie Übersetzung an Eva Lüdi-Kong. Natascha Wodin gewinnt den Preis für die Kategorie Belletristik. Sie wird für ihr Werk „Sie kam aus Mariupol“ ausgezeichnet und erklärt, sie wünsche sich, dass möglichst viele vom Ausmaß der Zwangsarbeit im Deutschen Reich erführen.

Für jeden etwas dabei

Es zeigt sich: auf der Leipziger Buchmesse ist für jeden etwas dabei. Der marix Verlag lockt mit einer geballten Ladung an Wissen und Büchern über die Geschichte der Erde, berühmte Persönlichkeiten und Weltliteratur. Unter der Überschrift „Wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst“, einem Zitat von Abraham Lincoln, finden sich Werke wie „Die Geschichte der Sklaverei“ und „Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ Hier soll dem Besucher eines mitgeben werden: „Wissen ist ein Schatz den man nicht verliert“ (Chinesisches Sprichwort). ArsEdition bewirbt seine Auswahl an Kinder- und Geschenkbüchern mit der Aussage, sie sei so bunt wie ein Blumenstrauß und überzeugt mit Kinderbüchern von der kleinen Hummel Bommel und Ausmalbüchern zum Entspannen. Unter der Kuppel des Bundestags informiert der Deutsche Bundestag über zahlreiche Themen; die Bundesregierung veranstaltet ein Quiz, bei dem Jungen gegen Mädchen antreten, und auch das Bundesamt für Strahlenschutz ist vertreten. Und gleichzeitig finden zwischen den ganzen Ständen Lesungen statt. Von denen wir für euch noch zahlreiche besuchen werden.