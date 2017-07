Die Kármán ist für euch auf der Leipziger Buchmesse unterwegs. In den nächsten Tagen informiert sie über die neuesten Bücher, spannende Vorträge, interessante Lesungen und was es sonst noch so auf der Messe zu entdecken gibt.

Heute, am zweiten Tag der Buchmesse, lauschen wir Autoren, die aus ihren Büchern lesen, hören Gespräche zu Literatur und anderen Themen und werden Zeugen von hitzigen Diskussionen. Unter anderem mit Bestseller Autor Sebastian Fitzek und Die Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel.

Zum Lesen hat man immer Zeit!

Die Arte-Reihe „Zum Lesen hat man immer Zeit!“ lässt Prominente zu Wort kommen, die erzählen, warum Bücher zu ihrem Leben gehören. Am Freitag auf der Buchmesse sind das Adriana Altaras, Schauspielerin, Regisseurin und Schriftstellerin und Philippe Etienne, französischer Botschafter in Deutschland. Altaras erinnert sich, dass sie in ihrer Kindheit vor allem Bücher aus der Bücherei auslieh, Etienne las am liebsten Abenteuerromane. Er erklärt, dass Bücher ihm helfen, die Sprachen anderer Länder zu lernen. Das scheint ein guter Tipp zu sein, denn sein Deutsch klingt einwandfrei. Auch Adriana Altaras liest Bücher gerne in der Sprache, in der sie verfasst wurden. Sie gibt den Zuhörern am Arte-Stand zwei Tipps: Entweder sollen sie Krimis auf fremden Sprachen lesen; die seien nicht so schwer und man wolle wissen, wer der Mörder ist, weshalb man sie zu Ende lesen würde. Oder sie sollten ein Buch erst auf der eigenen und dann auf der fremden Sprache lesen. Und sie betont weiterhin: „Ich lese ein Buch immer bis zum Ende. Auch wenn es mir nicht gefällt.“ Da sei sie sehr gründlich. „Ich will dann wissen, ob das bis zum Ende so doof bleibt.“

Zukunft machen wir später

Im taz.Studio spricht Musikerin und Autorin Christiane Rösinger über ihre Deutschstunden mit Geflüchteten. Und über Integration und die verdammte deutsche Sprache. Doch bevor die taz-Moderatorin Doris Akrap sie danach fragen kann, kommt sie auf Deniz Yücel zu sprechen, ein Journalist, der seit einigen Wochen in einem türkischen Gefängnis sitzt. Während ruhige Streichermusik vom Stand „magdeburger lesen“, gleich nebenan, ihre Worte „unbegründet und unschuldig“ zu unterstreichen scheinen. Mit #FreeDeniz sollen Messebesucher ihre Solidarität zeigen und auf das Thema aufmerksam gemacht werden.

Dann beginnt Rösinger zu erzählen, wie sie dazu kam, Deutschunterricht zu geben: „Mit 50 denkt man, jetzt geht‘s noch. Jetzt könnte man noch mal was machen. Deutsch unterrichten, dacht‘ ich mir. Geflüchtet wird immer. Das mach‘ ich jetzt. Ich wollte Geflüchteten kennen lernen, über die jetzt alle reden, alle schreiben.“ Von ihren Erlebnissen und ihren Erfahrungen, der Schwierigkeit, Deutsch zu vermitteln und Deutsch zu lernen berichtet sie in ihrem Buch und betont: „Es wird viel gelacht.“

Tabu Trennung und die Frau im Islam

Daniel Schneider sucht Antworten in „Tabu Trennung“. Er spricht vom Wunsch nach Verbindlichkeit und hinterfragt die heutige Vorstellung von Beziehungen. Auf die Frage, wer das Buch lesen sollte, antwortet er, Beziehungen würden alle was angehen. Also sei das Buch für alle. „Auch für Leute, die eine Beziehung starten oder in einer Beziehung leben und sich vielleicht gemeinsam damit auseinander setzen möchten. Einfach für alle, die in ihre Beziehung investieren möchten.“

Direkt im Anschluss geht es um die Stellung der Frau im Islam. Ein bestimmtes Buch wird hier nicht vorgestellt, stattdessen die Ansichten eines Theologen und Imams aus Dresden, der sich beschwert, dass über dieses Thema oft sehr undifferenziert diskutiert wird. Er betont zwar, Religion sei etwas freiwilliges, doch die Zuschauer sind von seinen Worten nicht überzeugt, jemand zeigt den Mittelfinger. Der Vortrag endet in einer Diskussion, bei der es um Kopftücher, Homosexualität und Transgender geht, die dann aber abgebrochen werden muss, da noch weitere Lesungen anstehen.

Courage zeigen

In der Autoren-Arena der Leipziger Volkszeitung ist einiges los. Auf einer Tribüne sitzen zahlreiche Besucher, noch mehr stehen drum herum. Sebastian Krumbiegel, Sänger der Band Die Prinzen, hat pünktlich zur Buchmesse sein Buch „Courage zeigen“ veröffentlicht und setzt sich darin mit der Frage auseinander, warum ein Leben mit Haltung gut tut. Über sein Buch sagt er, es glaube, es sei viel politischer geworden, als er gedacht habe. Er spricht über Udo Lindenberg, der das Vorwort verfasst hat, und dessen Tief in den 90er Jahren. Er erinnert sich an Lindenberg-Konzerte, wo der Star des abends nicht erschien, und er mit seiner Band dem Groll des Publikums ausgesetzt war. Aber auch davon, wie Udo sich wieder fing und was die beiden nun verbindet. Aber vor allem betont er, dass es wichtig sei, miteinander zu reden und im Gespräch zu bleiben beziehungsweise es zu suchen. 2011 wurde er von zwei Neonazis überfallen, von denen einer nun Chef der Partei die Rechte ist. Den anderen besuchte er im Vollzug - er wollte das Gespräch suchen - und stellte fest, dass dieser nicht so eine behütete Kindheit gehabt hätte, wie er selbst. „Man sollte mit Urteilen über andere Leute vorsichtig sein. Was wäre, wenn es bei mir anders gelaufen wäre und unsere Rollen vertauscht?“

Fitzeks aktueller Thriller „AchtNacht“

Nur wenige Minuten, nachdem Krumbiegel die Bühne verlassen hat, ist der nächste Autor auf der Bühne. Acht Millionen verkaufte Bücher, in 24 Sprachen übersetzte Werke und 15 Bestseller in zehn Jahren. Wer das geschafft hat? Sebastian Fitzek. Auf der Leipziger Buchmesse stellt er seinen vermutlich nächsten Bestseller „AchtNacht“ vor. In diesem geht es um ein psychologisches Experiment, bei dem jeder einen Namen von jemandem, der getötet werden soll, aufschreiben darf. Wie bei einer Lotterie wird später ein Name gezogen. Was als Experiment startet, scheint bald in tödlichem Ernst zu enden. Fitzeks Interesse: „Wie reagiert ein Mensch auf Gewalt? Ich lese und sehe gerne Krimis, ich schreibe lieber Thriller.“ Außerdem gibt er zu, er sei ein Weichei. „Das muss ich auch sein. Wäre ich ein Psychopath, würde es mir an der nötigen Empathie zum Schreiben fehlen.“ Den Zuhörern gibt er außerdem einen Tipp für die nächste schlaflose Nacht: „Wenn man nachts wach liegt, einfach mal aufschreiben, was einen bewegt. Dann hat man es vielleicht nicht verarbeitet, aber bearbeitet.“ Und damit endet ein weiterer spannender Tag auf der Buchmesse in Leipzig.