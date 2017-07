Die Kármán ist für euch auf der Leipziger Buchmesse unterwegs. In den nächsten Tagen informiert sie über die neuesten Bücher, spannende Vorträge, interessante Lesungen und was es sonst noch so auf der Messe zu entdecken gibt.

Das Wochenende beginnt und deutlich mehr Besucher stürmen die Messe. Riesige Menschenschwärme zeigen: Die Leute haben Lust auf Literatur. Und auf Mangas, denn heute scheinen noch mehr verkleidete Menschen mit noch aufwendigeren Kostümen unterwegs zu sein. Auf Lesungen folgen Slams und Konzerte; an den Thementagen “Leipzig liest” ist einiges los.

Die Buchmesse als Familienevent

Auch viele Familien trifft man auf der Messe an. Unter dem Motto „Ein Leben lang lesen“ steht das Programm für die Nachwuchs-Lese-Generation. Bilder- und Kinderbuchverlage stellen aus; Lesungen, die sich an Kinder oder Jugendliche richten, finden statt, und Thrillerautor Sebastian Fitzek stellt auf der Leipziger Buchmesse sein erstes Kinderbuch vor. In „Pupsi und Stinki“ geht es um ein pupsendes, gehänseltes Kindergartenkind, das Freundschaft mit einem Stinktier schließt. Aber auch die jungen Besucher selber möchten den Messegängern etwas bieten. Mit Schildern, auf denen die Worte „Free Hugs“ stehen, laufen sie durch die Messehallen und umarmen jeden, der möchte.

Leipziger rebellieren gegen die DDR

Peter Wensierski, Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Journalist, dokumentierte bislang unerzählte Geschichten über die Rebellion junger Menschen in den letzten Jahren der DDR. In seinem Sachbuch „Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Wie eine Gruppe junger Leipziger die Rebellion in der DDR wagte“ berichtet er etwa von einer Aktion einiger junger Frauen, bei der diese Luftballons mit Protest-Sätzen beschrifteten. Diese warfen sie in das Publikum einer Preisverleihung für Dokumentarfilme, bei der internationale Gäste zugegen waren. Er dokumentiert, wie hilflos die DDR-Beamte dagegen waren und wie lächerlich ihr Verhalten. „Ich wollte erzählen, wie der einzelne Mensch sich am Geschichte-machen beteiligen konnte.“ Er betont, dass er eine wahre Geschichte erzählen wolle, mit wahren Menschen, die es riskiert haben, etwas an ihrer Situation zu ändern. „Geschichte wird immer von einfachen Leuten gemacht.“ In seinem Buch erzählt er von diesen Menschen. Menschen, mit denen er lange Gespräche führte und die ihn beeindruckt haben. „Man kann eine Menge daraus lernen, was die jungen Leute damals gemacht haben.

Journalismus = Lügenpresse?

Aus einem Projekt, an dem vierzehn Studierende beteiligt waren, entstand das Buch „Meinung Macht Manipulation. Journalismus auf dem Prüfstand“, herausgegeben von Michael Steinbrecher und Günther Rager. In diesem Buch hinterfragen sie gemeinsam mit Journalismusstudierenden den heutigen Journalismus und beschäftigen sich kritisch mit ihm. Das Misstrauen der Leute sollte aufgegriffen werden, sie wollten sich mit diesem Buch der Kritik stellen und den Dialog suchen. Einen seiner Studenten hat Steinbrecher dabei. Dieser erzählt: „Die Leute wollen schnelle Informationen und viele Informationen. Aber dass Journalismus ein menschliches Handwerk ist, wird dabei oft vergessen.“ Eine der Autorinnen, die an dem Buch beteiligt war, erklärt in dem Buch, sie, die Reporter, seien dafür da, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, damit sie sich nicht aus dem Blick verliere. Qualitativ hochwertiger Journalismus ist laut Steinbrecher notwendiger denn je und Voraussetzung für Demokratie. Eine Studentin versucht die Aufgabe der Journalisten auf den Punkt zu bringen: „Wir sind nicht dafür da, die Welt zu retten. Aber wir sind da, wenn es geschieht, damit du es erfährst.“

Was es heißt, privilegiert zu sein

Ein weiterer Journalist, Mohamed „Mo“ Amjahid, preisgekrönter politischer Reporter, spricht in seinem Buch über ein Leben „unter Weißen“. Er wurde in Deutschland als Kind von Gastarbeitern aus Marokko geboren. Trotz des Versuchs der Familie sich zu integrieren, fühlte sie sich nur als Gast und ging zurück nach Marokko. Seit vielen Jahren lebt Mo nun schon wieder in Deutschland undfühlt sich hier zu Hause. Aber auch heute noch hört er Kommentare wie „Für einen Araber hast du aber erstaunlich liberale Ansichten“ oder „Du sprichst aber gutes Deutsch“ (Mo spricht akzentfrei und womöglich besser als der ein oder andere Deutsch-Muttersprachler). Er erklärt, dass so deutlich würde, dass für diese Personen Menschen, die mit einem Akzent sprechen, minderwertig seien. Er fordert seine Leser und Mitmenschen heraus, sich selbst zu reflektieren und jeden für sich die Fragen zu beantworten: „Warum kann ich mir anmaßen zu sagen, ‚die Türken…‘, ‚die Araber…‘, ‚die Frauen…‘?“ Denn das sei frech. Daher versucht er es in seinem Buch einfach mal andersherum mit „die Bio-Deutschen…“. Das Fazit Jana Brechlins, Redakteurin der Leipziger Volkszeitung, die das Gespräch mit ihm führte, zum Buch: „Interessant und manchmal verstörend.“

Leipzig liest

Die Lesungen haben gezeigt: Es gibt wieder einigen guten neuen Lesestoff. Auch abends, außerhalb der Messehallen, gehen die Lesungen und Buchbesprechungen weiter. In Theatersälen, Buchhandlungen und verschiedensten Veranstaltungsräumen. Daneben finden Konzerte und Poetry Slams statt. Beim offiziellen Buchmesse Slam „Read-O-Rama“ im sogenannten Schauspiel Leipzig treten Slammer aus ganz Deutschland vor ausverkauftem Haus auf – natürlich hat jeder sein eigenes Buch dabei. Philipp Scharrenberg geht als Sieger hervor.

Literatur und Musik wird auf der LitPop im Neuen Rathaus geboten. Die Räumlichkeiten des alten Gebäudes werden in stimmungsvollem Licht erstrahlt. Die Atmosphäre ist passend. In verschiedenen Sälen finden Lesungen, Lesetalks, Poetry und Science Slams sowie Konzerte statt. Zu späterer Stunden legen DJs auf. Mit dabei sind Justus Bender, der über die AfD berichtet, Shahak Shapira, der der Meinung ist, „das wird man ja wohl noch schreiben dürfen“, Fil Bo Riva, eine bisher noch unbekannte Band, die es aber definitiv wert ist, angehört zu werden, und Mighty Oaks, die seit zwei Tagen ihr zweites Album veröffentlicht haben. Auf Leseinseln kann in Neuerscheinungen gestöbert werden, während drum herum die Leute zu tanzen beginnen. Die Stimmung ist ausgelassen, das Messewochenende hat seinen Höhepunkt erreicht.