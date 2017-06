Am kommenden Freitag (9. Juni) und Sonntag (11. Juni) veranstaltet die Bläserphilharmonie Aachen ihre alljährlichen Sommerkonzerte. Erst vor 3 ½ Jahren wurde das Studierendenblasorchester ins Leben gerufen, das mittlerweile aus ca. 80 Musikern besteht. Doch das kurze Bestehen lässt keinesfalls auf ein niedriges Niveau schließen, denn ihr Repertoire besteht überwiegend aus Stücken der 1. Division, was den höchsten Schwierigkeitsgrad anzeigt.

Die Bläserphilharmonie Aachen hat sich für den World Music Contest qualifiziert und ist damit eine von drei deutschen Blasorchestern, die in diesem Jahr antreten. Der Wettbewerb findet alle vier Jahre in Kerkrade statt. Eine Jury vergibt Punkte für ein Pflichtstück, das in diesem Jahr „The Unknown Journey“ von Philip Sparke ist, und einem durch das jeweilige Orchester selbst gewählten Stück. Die Bläserphilharmonie Aachen hat sich bei letzterem für „Time for Outrage!“ von Marco Pütz entschieden.

In jedem Semester gibt es eine Arbeitsphase, die mit zwei Konzerten abgeschlossen wird. Am Freitag (9. Juni) um 19:30 Uhr und am Sonntag (11. Juni) um 17:00 Uhr in der Aula 1 der RWTH Aachen (Templergraben 55), ist es wieder soweit. Die Zuschauer dürfen sich auf insgesamt sechs zeitgenössische Stücke freuen. Der erste Teil der etwa zwei Stunden langen Konzerte wird etwas anspruchsvoller gestaltet sein. Im zweiten Teil wird es für das Publikum entspannter. Unter anderem werden auch die beiden Wettbewerbsstücke vorgestellt. Vorverkaufskarten sind bei Frankenne, Musikhaus Hogrebe und Klenkes für 7,50€ zu erhalten. Zusätzlich verlosen wir hier je 2x2 Karten für die Konzerte. Viel Glück!

Wer am Wochenende keine Zeit hat, aber trotzdem Lust auf Blasmusik auf höchstem Niveau, hat am 21. Juni noch einmal die Chance. Dann wird die Bläserphilharmonie Aachen im Eurogress zusammen mit einem Orchester aus Venezuela, das eines der besten internationalen Jugendorchester ist, auftreten.