Für Studierende die sich nun angesprochen fühlen: Am Freitag, den 28.07. findet ab 16 Uhr eine Informationsveranstaltung der Eigeninitiative in der Couvenhalle, Kármánstraße 19, 52062 Aachen statt. Es wird in lockerer Runde der Konstruktionswettbewerb erläutert und alle aufkommenden Fragen bezüglich der Initiative beantwortet.

Im Wintersemester 2017/18 findet nun zum ersten Mal ein Konstruktionswettbewerb statt, in dem es darum geht, wettbewerbsfähige Motocross Maschinen mit unterschiedlichen Antriebssystemen in den Bereichen Elektro- und Verbrennerfahrzeug zu entwickeln. Es ist ein zweiteiliger Wettbewerb, in dem im ersten Schritt zwei Teams aus jeweils zwei Studierenden und einem Vertreter der Industrie gebildet werden. Zwei Teams entwickeln je Projektarbeit einen Lösungsansatz für das selbe Teilsystem. Nach der Erarbeitungsphase werden die Ansätze professionell präsentiert und das beste Konzept wird ausgewählt. Dabei sollen diese möglichst klimabewusst sein und die Wettbewerbskriterien Performance, CO2- Bilanz und Wettbewerbsfähigkeit erfüllen. Zu guter Letzt wird das beste Konzept realisiert und tritt unter Realbedingungen auf der Rennstrecke gegen die konkurrierende Technologie an.

