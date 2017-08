In der Zeit von Kindles, iPads und eLearning-Plattformen scheint Papier ausgedient zu haben. Und doch bekommen Studierende in Aachen jedes Semester aufs Neue ein kleines Stückchen Papier zugeschickt, das im kommenden Wintersemester ganze 169,97 Euro wert ist. Denn während viele andere Verkehrsverbünde in NRW, wie etwa der VRR und der VRS, schon lange auf ein elektronisches System setzen, mussten Öcher noch lange mit einem dünnen Papier Vorlieb nehmen, das nicht einmal laminiert werden durfte.

Doch damit soll zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember Schluss sein – bis dahin sollen alle Kunden mit Abos für den öffentlichen Nahverkehr eine elektronische Chipkarte bekommen haben, die das bisherige Ticket ersetzt. Das sind neben den Semestertickets für Aachener Studierende zum Beispiel die AVV-Job-Tickets und die rigoros zwischen Schule und Spaß differenzierenden School&Fun-Tickets.

Beim Einstieg in den Bus muss man dann das kreditkartengroße Ticket an ein Lesegerät halten, das die Gültigkeit des Tickets überprüft. Konkrete Pläne für ein Check In/Check Out-System, wie es etwa in vielen Bussen in den Niederlanden zum Einsatz kommt, gibt es laut ASEAG-Pressesprecher Paul Heesel noch nicht. „Vielleicht wird es aber in Zukunft möglich sein, beim Ein- und Ausstieg das Ticket zu scannen und nur für die tatsächlich gefahrene Strecke zu bezahlen“, so Heesel gegenüber der Kármán.

Auf den Chipkarten sind Daten gespeichert, die zur eindeutigen Identifikation des Tickets und dessen Besitzers gebraucht werden. Das sind neben der Art der Fahrkarte die Gültigkeit des Tickets, aber auch Name, Geschlecht und Geburtsdatum des Inhabers oder der Inhaberin. Das gilt auch für das Semesterticket – die Matrikelnummer oder TIM-Kennung ist also nicht auf dem Ticket gespeichert. Das heißt aber auch, dass bei der Kontrolle immer noch die BlueCard als Studiennachweis gezeigt werden muss. Da die Kartendaten über ein elektronisches System laufen, das zentral verwaltet wird, können Studierende aber ihre gesamte Studienlaufbahn mit dem gleichen eTicket bestreiten. Wenn man den Semesterbeitrag für das kommende Semester zahlt, wird die Geltungsdauer des Tickets im System entsprechend angepasst.

ASEAG, AVV und RWTH arbeiten auch weiterhin daran, das Semesterticket und die Bluecard zusammenzuführen. “Das war jetzt im ersten Schritt aber zu viel Aufwand”, sagte Paul Heesel. Also heißt es zunächst immer noch, zwei Karten fürs Bahnfahren mitnehmen zu müssen. Wann und wie die beiden Karten zusammengeführt werden sollen steht noch aus. Doch die Digitalisierung des Semestertickets ist ein erster, wichtiger Schritt zur Zusammenführung, die immerhin schon seit der Einführung der Bluecard im Sommersemester 2011 im Raum stand. Aachens Mühlen mahlen langsam, aber stetig.