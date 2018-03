Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ist eine seltsam spezifische Ortsangabe für einen Filmtitel. Was verbirgt sich hinter diesen Film? Die Kurzfassung: Vergewaltigung mit anschließendem Mord, rassistisch motivierte Polizeigewalt und ein blutiger Rachefeldzug. Sensible Naturen, die weder mit schwarzem Humor noch mit expliziten Gewaltexzessen klarkommen, sollten diesen Film meiden.

Denn auch in seinem vierten Film geizt Regisseur Martin McDonagh nicht mit expliziten Gewaltdarstellungen, schlägt aber deutlich düstere Töne an, als in seinen vorherigen Werken. Waren „Seven Psychos“ oder „Brügge sehen und sterben“ maximal melancholisch, aber auch lustige Filme fernab eines realistischen Settings, präsentiert „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ eine Geschichte, die zumindest im Kern in jeder amerikanischen Provinzstadt passieren könnte.

Zu Beginn präsentiert uns der Film einen Mord. Nachdem ihre Tochter nicht nur misshandelt, sondern auch noch im Sterben liegend vergewaltigt und verbrannt wurde, stellt Mildred Hayes die drei namensgebenden Plakate nahe des Städtchens Ebbing auf. Mit „Raped While Dying“, „Still No Arrests?“ und „How come, Chief Willoughby?“ prangert Mildred die Untätigkeit des Polizeichef Bill Willoughby an, der nach sieben Monaten Polizeiarbeit immer noch keine Ergebnisse vorweisen kann. Die Plakate bringen die Kleinstadt und ihre Bewohner derart in Aufruhr, dass es zu einem regelrechten Kleinkrieg zwischen Mildred und den restlichen Bewohnern kommt. Mehr soll an dieser Stelle nicht über die Story verraten werden.

Auch wenn es der Film schafft, den Zuschauer in den unmöglichsten Situationen zum Lachen zu bringen, ist „Three Billboards Outside Ebbing Missouri“ kein heiteres Erlebnis, wie der Trailer es beispielsweise suggeriert. Three Billboards ist ein bedrückender Film. Weder der Trailer noch die bisherigen Filme des Regisseurs bereiten einen im Vorhinein auf diesen Film vor. Der Zuschauer wird eiskalt erwischt, sollte er eine schwarzhumorige Komödie wie „Seven Psychos“ oder „Brügge sehen oder sterben“ erwarten. Wem die beiden Filme gefallen haben, dem muss Three Billboards nicht unbedingt gefallen.

Warum sollte man also in den Film gehen, reicht doch ein Blick auf das momentane weltpolitische Geschehen für schlechte Laune?

Die Frage ist einfach beantwortet: Es gibt nur wenige Filme, die so virtuos mit den Emotionen der Zuschauer spielen. In einem Moment lacht man herzhaft, fragt sich aber schon im nächsten, ob dies wirklich angebracht ist und in dem Moment darauf, stehen einem die Tränen in den Augen. Von diesen emotionalen Sequenzen gibt es einige in Three Billboards. Zusätzlich dazu präsentiert der Film wahnsinnig gute Bilder und glaubhafte Charaktere.

Die Oscarnominierungen für Woody Harrelson, Sam Rockwell und Frances McDormand sind in jedem Fall gerechtfertigt, leisten sie doch Charakterdarstellung auf höchstem Niveau. Jeder Charakterzug, jede Entscheidung im Film nimmt man ihnen ab. Besonders Sam Rockwell als rassistischer Hilfssheriff macht seinen Job so gut, dass man ihn während des Films mehrmals hasst, aber auch wieder Mitleid verspürt. Wer sich fragt, wie man Mitleid mit einem bekennenden Rassisten empfinden kann, sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen.

Allgemein gibt es in dem Film wenig gute Menschen. Die Charaktere verhalten sich wie Arschlöcher. Allen voran Hauptcharakter Mildred Hayes, die Mutter des Opfers. Verbittert durch den Mord an ihrer Tochter geht sie auf jeden los, der ihrem Feldzug für Gerechtigkeit im Wege steht. Den Charakteren nimmt man es jedoch nicht übel, da sie Produkte ihrer Umwelt sind. Dies ist die große Kunst dieses Films. Selten war moralisch verwerfliches Handeln so gut nachvollziehbar.

„Three Billoards Outside Ebbing, Missouri“ ist definitiv kein Popcornfilm und von einem Dateabend mit diesem Film sollte auch tunlichst abgesehen werden, denn der Film hinterlässt einen unguten Nachgeschmack. Wer aber Lust auf gute Schauspielkunst, schöne Bilder und ein bisschen Gesellschaftskritik hat, kann hier bedenkenlos reinschalten. Und noch einmal: Erwartet kein „Brügge sehen und sterben“, kein „Seven Psychos“, ihr werdet enttäuscht.