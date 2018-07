Jeder kennt diese Sonntage. Verkatert oder einfach faul liegt man im Bett und fragt sich: „Was mache ich heute den restlichen Tag?“. Natürlich liegen Netflix und Prime nahe, aber es soll ja Momente im Leben geben, in denen nicht die neue Staffel der Lieblingsserie ansteht und auch nicht der X-te Rerun von Scrubs, New Girl und Konsorten. In solchen Momenten sucht man nach einem Film, der unterhält, der aber gleichzeitig nicht so komplex ist, dass man nicht mal eben für fünf Minuten eindösen oder schnell eine Tiefkühlpizza reinschieben kann, ohne, dass man zurückspulen muss.

So ein Film ist „2012“, ein Roland-Emmerich-Naturkatastrophenfilm allerbester Güte. Und bei „Roland-Emmerich-Naturkatastrophenfilm“ sollte klar sein, dass die oben genannten Kriterien für den Sonntagnachmittagsfilm zu 100% erfüllt sind. Wem Roland Emmerich kein Begriff ist, der sollte ein Blick in seine Filmographie werfen. Der deutsche Regisseur ist bekannt für seine bombastischen, aber auch sehr intelligenzbefreiten Filme, in denen oft ganze Städte, wenn nicht direkt die ganze Erde platt gemacht wird.

So auch in „2012“: Die Welt steht am Abgrund. Ein Solarsturm hat die Erde erfasst und durch die freigesetzte Strahlung erhitzt sich nun der Erdkern dramatisch. Dr. Adrian Helmsley (Chiwetel Ejiofor), seines Zeichens Geologe, warnt den US-Präsidenten, dass die Erdkruste instabil werde und die Welt Vorbereitungen treffen müsse, um die Spezies Mensch vor dem Aussterben zu retten. Riesige Arche-Noah-artige Schiffe im Himalaya sollen einigen Wenigen das Überleben sichern. Derweil stolpert der Autor Jackson Curtis (John Cusack) über dieselbe Information. Zwischen ausbrechenden Supervulkanen im Yellowstone-Park und Tsunamis der Größenordnung des Mount Everest, probiert Jackson seine Familie zu retten, die nebenher auch noch ziemlich zerstritten ist.

“2012” gibt dir Zeit für Tiefkühlpizza

Klingt alles absurd? Ist es auch, aber genau darin liegt der Reiz des Filmes. „2012“ versucht nicht einmal, Sinn zu ergeben und macht das von Anfang an klar. Einmal darauf eingelassen, liefert der Film zwei Stunden durchgängiges, superlatives Spektakel. So makaber es klingt, man hat richtig Spaß am Untergang der Menschheit. Die wenigen Szenen, in den Jackson mit seiner Familie kommuniziert, oder Dr. Adrian probiert, die Welt zu retten und nicht vor einer exquisiten Auswahl an Katastrophen fliehen muss, sind schwach, aber spärlich gesät. Dies sind eben die Szenen, während denen man kurz eindösen oder sich eine Tiefkühlpizza reinschieben kann. Insgesamt sind die Geschichte, wie auch die schauspielerischen Leistungen, komplett ignorierbar, werden sie doch die meiste Zeit durch Geschrei und Weltuntergang überdeckt.

Was bleibt, ist ein unterhaltsamer Sonntagnachmittag, der davon ablenkt, dass am nächsten Tag wieder Uni ist oder in manchen Fällen die Arbeit ruft. Doch der nächste Sonntagnachmittag kommt sicher und damit auch die nächste „Filme für Sonntagnachmittags-Filmrezension“.