Auch im Sommersemester begeisterte die Aachener Bläserphilharmonie im Rahmen ihrer 9. Arbeitsphase erneut mit vielfältigen Musikstücken. In zwei Konzerten, am 15. und 16. Juni, präsentierte das größtenteils studentisch aufgestellte Orchester in Zusammenarbeit mit dem argentinischen Gastdirigenten Miguel Etchegoncelay ein sowohl künstlerisch ansprechendes als auch sozialkritisches Programm.

Anknüpfend an den Erfolg der Weihnachtskonzerte, über welche die Kármán im vergangenen Dezember berichtete, waren die Erwartungen an den musikalischen Sommer bereits vor Erklingen der ersten Töne hoch angesetzt. Die Bläserphilharmonie blieb ihrem originellen Schema aus Kombination von klassischen und modernen Stücken und der Rekrutierung aus größtenteils studentischen Kreisen treu und schaffte es, sowohl Nahrung für das akustische Gespür zu liefern als auch ökologische und soziale Fragen über die Musik zu transportieren.

Auf die gediegene Eröffnung mit Alberto Williams’ Cortège Champêtre, das dem inneren Ohr Klangbilder von romantischen Landschaften, verträumten Schäfern und königlichen Paraden vorführte, folgte mit John Mackeys Redline Tango der erste Höhepunkt des Abends, der die Modernität und Aktualität der Blasmusik auch für ein junges Publikum in Szene setzte. Der junge Komponist, Jahrgang 1973, hat sich, ohne Vorkenntnisse im Spielen eines Instruments, selbst das Komponieren beigebracht hat und konstruiert mit seinem sinfonischen Stück eine beeindruckende musikalische Kulisse, wie sie selbst ein James Bond Film nicht hätte liefern können. Redline Tango überraschte mit seinen Anklängen von energetischer Filmmusik, baute eine an Hitchcock erinnernde Spannung auf, die im Mittelteil durch eine melancholische Zwischenszene wie aus einer rauchigen Blues-Bar abgelöst wurde und als musikalisches Äquivalent einer spannenden Verfolgungsjagd erst nach der Film-Noir-Zwischeneinkehr einen energiegeladenen Abschluss fand.

Von James Bond zum Klimawandel

Einmal im Themenkomplex der modernen Blasmusik angekommen, setzte sich das Programm mit dem ökologisch inspirierten Konzeptstück High Water Rising von Sally Lamb McCune fort, in dem besonders das Wasser als schöne und unaufhaltsame bis bedrohliche Naturgewalt eindrucksvoll heraufbeschworen wurde. Am Anfang ganz leise und tröpfelnd, nimmt das Stück zur Mitte hin Fahrt auf und deutet die Auswirkung einer lebensgefährlichen Flut an, die Klimawandelkritik und soziale Implikation wurden zur ästhetischen Erfahrung somit gleich mitgeliefert. Mit Blick auf Kultur und Gesellschaft führte das Programm anschließend durch Hudson Nogueiras Ode an die afrikanischen Wurzeln der brasilianischen Musik. Als eigentliches Highlight präsentierte sich zum Schluss Johan de Meijs Symphony No. 1 “The Lord of the Rings”, in welcher der niederländische Komponist seine Interpretation des weltbekannten Epos vorlegt. Während der erste und zweite Satz sich mit Gandalf und Lothlórien befassen, wird es in den beiden mittleren Sätzen dunkel und bedrohlich. Gollums Darstellung durch das Sopransaxophon malt dem Hörer das triste Höhlendasein geradezu ins Bewusstsein und lässt ihn im vierten Satz den Weg der Gefährten nachverfolgen - bis zum fröhlichen Dénouement im Hobbit-Stil und dem nüchternen Ausklang, der das Gefühl der Grauen Anfurten am Ende der Trilogie perfekt emuliert. Kein Wunder also, dass die musikalischen Anstrengungen am Ende des ca. 2 stündigen Konzertabends mit Standing Ovations honoriert wurden.