Die aus Hamburg stammende Autorin Lucy Fricke entwirft mit ihrem neuesten Roman „Töchter“ einen ungewöhnlichen Roadtrip zweier Frauen um die Vierzig, der sich nicht scheut Klischees zu überwinden und dem Genre jenseits von jugendlichem Flair wie aus „Tschick“ und „Thelma und Louise“ eine mit schwarzem Humor verfeinerte emotionale Tiefe zu verleihen.

Betty und Martha vereint nicht nur ihre zwanzigjährige Freundschaft, sondern auch eine Kindheit ohne stabile Beziehung zu einem Vater, der sich wirklich für das Leben seiner Sprösslinge interessiert, ihnen beisteht oder schlicht und einfach anwesend ist. Beide Töchter verfolgen unterschiedliche Strategien, um die mangelnde Verbindung zu den respektiven Vätern zu überwinden und leben bis zum Beginn ihrer unfreiwilligen Reise auf unterschiedliche Weise mit der Leerstelle in ihrem Leben. Während Martha, das Scheidungskind, nun selbst verheiratet ist und sich einer künstlichen Befruchtung nach der anderen unterzieht, um den Traum von der heilen Familie selbst zu verwirklichen, bleibt Betty ungebunden. Sie taucht hin und wieder ab, mal ins Ausland, mal in Bars, mal in Beziehungen mit ähnlich kaputten Schriftstellern. Der Anruf ihrer sensiblen Freundin erreicht sie in der Versenkung, als sie in Italien das Grab der einprägsamsten der zahlreichen Vaterfiguren ihrer Kindheit sucht. Marthas todkranker Vater Kurt verlangt nach jahrelanger Entfremdung, zum Sterben in die Schweiz gefahren zu werden. Dass Betty als Fahrerin einspringen soll, legt die Suche nach Ziehvater Ernestos Grab erstmal auf Eis.

Vatersuche

Einen inkontinenten, hustenden und ein der Gravitas der Situation gleichgültig entgegenblickender Kurt auf der Rückbank, eine aufgelöste Martha, die seit einem traumatischen Unfall nicht mehr fahren kann, auf dem Nebensitz und schon kann es losgehen. Betty, stoisch und zu allem bereit wie immer, gelingt es, den rostigen Golf in die Nähe der Schweizer Grenze zu navigieren, ohne den sterbenden Mann mit ihrem Fahrstil ins Jenseits zu befördern, während Martha weiterhin nicht bereit ist, das baldige Ableben des Vaters, der erst seit seiner Krebserkrankung plötzlich an ihrem Leben teilhaben will, zu akzeptieren. Die Spannung im Kleinwagen erreicht ihren unangenehmen Höhepunkt, als Kurt bei einem Halt auf dem Seitenstreifen der Autobahn zugeben muss, dass der Euthanasie-Termin in der Schweiz reine Fiktion war, um Martha zur Mithelferin zu machen, wenn er seinen letzten Besuch am italienischen Lago Maggiore plant, wo er seine Jugendliebe Francesca wiedersehen will.

Nachdem Kurt, von den zwischen Ungläubigkeit, Wut und Erstaunen oszillierenden Frauen, genau dort abgeladen wurde, steht der Suche nach der Wahrheit über Ernesto, den einzigen im Gedächtnis gebliebenen Stiefvater-auf-Zeit, der beim Kochen italienischen Schlager sang und in der Wohnung so oft Posaune übte, nichts mehr im Weg. Der Roadtrip, der letztendlich erst auf einer winzigen Insel in Griechenland sein Ende finden wird, nimmt so richtig Fahrt auf.

Zwischen Tragik und Humor

Wenn man sich einen Roadtrip mit zwei vierzigjährigen Freundinnen vorstellt, mag einem der Charaktertypus der liebenswerten Hausfrau mit frustrierendem Sexleben einfallen, der mit Champagner und Pralinen im Gepäck loszieht, um einen neuen Lebenssinn zu finden. Ganz im Gegenteil dazu eröffnet „Töchter“ dem Leser eine Reise von zwei starken Persönlichkeiten, die unter gravierend anderen Umständen leben, aber durch das Motiv der Vaterlosigkeit zu einer unsentimentalen, manchmal resoluten, manchmal irrationalen Schicksalsgemeinschaft zusammengewachsen sind, die sich auf den Weg machen, um ihre lebenslange Suche abzuschließen. Frickes Wortwitz und die mangelnde Scheu vor der Schilderung von Gefühlen zwischen Apathie, depressiven Schüben und absoluter Freude, machen den Roman zu einem ganz besonderen Trip.