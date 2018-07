Die zweite Hälfte des Festivals wird am 17. bis 19. August stattfinden. Das Kimiko Isle of Art findet wie gewohnt im Park des Ludwig-Forums statt, wo auf drei verschiedenen Bühnen ebenfalls abwechslungsreicher Hörgenuss wartet. Der familiäre Aspekt soll dabei, im Vergleich zur Campus Ausgabe, in den Vordergrund gerückt werden.

Zum vierten Mal fand das Kimiko Festival nun schon statt. Dieses Jahr allerdings zum ersten Mal nicht mehr am gewohnten Standort im Park des Ludwig-Forums. Im vergangenen Jahr meldeten sich einige Anwohner zu Wort, denen das Festival zu laut war. Nun wurde es in zwei Veranstaltungen geteilt. Das Kimiko Isle of Campus Festival fand auf dem Campus Boulevard statt. Dieser Standort bietet noch weitere Vorteile: “Am Ludwig Forum können wir nicht weiter ausbauen“, sagte Organisator Rick Opgenoorth den Aachener Nachrichten. Die rund 4000 Musik-Fans hätten in der Innenstadt wohl kaum genug Platz gehabt.

