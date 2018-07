Unter dem Motto “Some call it Europe, we call it home” fördert das Studierendennetzwerk AEGEE ein vielfältiges und grenzenloses Europa. Entscheidend dabei ist vor allem, dass es durch junge Menschen aktiv mitgestaltet wird. Mit einer neuen Veranstaltungsart hat AEGEE Aachen es sich zum Ziel gesetzt, Studierenden auch interdisziplinär etwas zu bieten.

Worum geht es?

Bei AEGEE inspires soll es vor allem darum gehen, Themen anzusprechen, die im normalen Unialltag zu kurz kommen oder überhaupt nicht angesprochen werden. “Ich finde sehr schade, dass innerhalb des Studiums nicht über den Tellerrand hinaus geschaut wird”, erklärt Maya Tielemann, Vereinsmitglied bei AEGEE und Organisatorin der Think outside the Box Veranstaltung. “Ich selbst studiere Maschinenbau und vermisse manchmal einen interdisziplinären Bereich, in dem man auch mal mit Dingen konfrontiert wird, die nicht direkt etwas mit dem Studium zutun haben.”

Die Idee ist, dass während der Veranstaltung zuerst ein kurzer Vortrag über ein beliebiges Thema gehalten wird. An diesen wird eine Diskussionsrunde angeschlossen, in die auch das Publikum mit einbezogen werden soll.

Was wurde inhaltlich besprochen?

Am 26. Juni fand AEGEE inspires zum ersten Mal statt. Die erste Hälfte widmete sich dem Thema Wie selbstverständlich ist für uns die EU? Im Vortrag von Maya Tielemann wurden viele wichtige und interessante Punkte angesprochen, insbesondere vor dem Hintergrund der Europawahlen im nächsten Jahr. Aber auch Unterschiede in der EU, beispielsweise Vorteile für Studierende und im Vergleich dazu jene für unsere Elterngeneration.

Der zweite Teil der Veranstaltung beschäftigte sich mit dem Thema Verlust der Artenvielfalt - mehr als nur Regenwald und Rote Liste, das von Alissa Bauer umrissen wurde. Auch hier wurde auf interessante Aspekte aufmerksam gemacht, wie zum Beispiel, inwiefern der Mensch für eine schwindende Biodiversität verantwortlich ist und warum dies gefährlich ist.

Im Anschluss an beide Vorträge fand jeweils eine lebhafte Diskussion statt, in die auch das Publikum mit einbezogen wurde.

Zukünftige Veranstaltungen

Konkrete Pläne für die nächste Veranstaltung gibt es zwar noch nicht, es ist aber durchaus denkbar, Think outside the Box öfter zu veranstalten. Ob, wann und was thematisiert wird, hängt vor allem von den Studierenden ab, die Vorträge halten wollen. Diese sollten nach Möglichkeit abwechseln. Prinzipiell darf jeder einen Vortrag halten, der sich für ein gesellschaftlich relevantes Thema sehr begeistern kann. “Ich könnte mir beispielsweise weitere politische Themen oder auch etwas über Feminismus vorstellen.”, erzählt Maya Tielemann. “Wichtig ist vor allem, dass dem Sprecher etwas an seinem Vortrag liegt und das auch rüberkommt. “