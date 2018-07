Vom 19. bis zum 21. Juni veranstaltete die Hochschulgruppe der Studentenmission in Deutschland (SMD) ihre Hochschultage an der RWTH. Neben drei Vorträgen lockten kostenloses Mittagessen und diverse Aktionen auf den Platanenplatz vor dem Kármán-Gebäude. Doch worum geht es bei der SMD? Wir haben mit Jannik Heitz aus dem Leitungsteam der SMD geredet.

Kármán: Stell deine Hochschulgruppe doch bitte erstmal ein bisschen vor.

Jannik: Die SMD ist eine christliche Hochschulgruppe. Wir haben zum Ziel unseren Glauben an Gott authentisch und gesellschaftsrelevant zu leben und eine Plattform für Diskussion an der Uni zu bieten. Wir haben wöchentliche Themenabende und auch größere Events wie die gerade veranstalteten Hochschultage. Zudem haben wir Vorträge, in denen dem Aspekt Glaube in einem akademischen Kontext begegnet wird.

Was hat dich persönlich zur SMD gebracht?

Die SMD gibt es in über 80 Städten in Deutschland. Sie macht nicht nur Hochschularbeit, sondern auch Schüler- und Akademikerarbeit. Ich war als Schüler schon auf einer Freizeit von der SMD und ich bin auch durch meine Familie geprägt. Meine Schwester war in Passau bei der SMD und meine Eltern in Freiburg. In meinen ersten Wochen in Aachen habe ich mir die Hochschulgruppe angeguckt und bin auf eine sehr offene Atmosphäre gestoßen. So bin ich dabei geblieben.

Ihr seid eine konfessionsübergreifende Gruppe, seid allerdings der evangelischen Kirche zugehörig. Führt dies zum Teil zu Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, etwa bei Themen wie Homosexualität und ähnlichen strittigen Themen?

Ich hatte noch letzte Woche mit zwei anderen aus unserer Gruppe eine starke Diskussion. Der eine ist sehr katholisch geprägt, während der andere sehr landeskirchlich evangelisch geprägt ist. Und da sind tatsächlich einige Bilder aufeinandergetroffen. Aber ich glaube, dass es nicht das zentrale Thema sein sollte, wo die Unterschiede sind, sondern dass wir an denselben Gott glauben und es uns wichtig ist, uns mit unserem Glauben zu beschäftigen. Über Unterschiede zu diskutieren belebt unsere Gruppe natürlich trotzdem.

Was möchtet ihr mit euren Hochschultagen konkret erreichen?

Wir wollten an der Uni eine Diskussion starten, ob Glaube auch heute noch relevant ist und ob Glaube und Wissenschaft gegensätzliche Konzepte sind. Wir wollten über den christlichen Glauben reden und ihn aus einer wissenschaftlichen Perspektive betrachten. Der Hauptaspekt der Hochschultage waren die Vorträge, die Matthias Clausen vom Institut für Glaube und Wissenschaft in Marburg gehalten hat. In denen betrachtete er, ob unser Glaube plausibel und eine logische Schlussfolgerung ist. Oder ob es eine Schlussfolgerung ist, die völlig absurd ist. Darüber wollten wir gerne mit den Studenten ins Gespräch kommen.

Was würdest du jemandem entgegnen, der dir sagt: “Religion hat an einer Hochschule nichts verloren.” Etwa wie in dem alten Witz, in dem es heißt, dass das Wort “Religionswissenschaftler” ein Oxymoron sei.

Überraschenderweise haben wir dies an unseren Hochschultagen recht wenig gehört. Ich denke, der Glaube an sich ist ein sehr wichtiges Element, gerade auch an Hochschulen, er bewegt die Menschen. Wir haben viele Studenten erlebt, die uns berichteten, dass für sie der Glaube im Alltag sehr wichtig ist. Mein Anspruch an Glaube ist, dass er Wissenschaft aushalten und dass er wissenschaftlichen Rechtfertigungen gerecht werden muss. Mein Standpunkt muss dies aushalten können. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit dem Thema Glauben zu beschäftigen, weil es eben auch Fragen nach Sinn, nach Zielen, nach dem, wie wir unser Leben gestalten beinhaltet. Ethische Maßstäbe sind eben auch in der Wissenschaft extrem wichtig.

Wie habt ihr eure Hochschultage empfunden? Nächstes Jahr noch mal?

Von mir aus gerne! Wir als Gruppe haben es sehr genossen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und intensive Diskussionen zu führen. Wir haben viele verschiedene Sichtweisen kennengelernt und vielleicht einige Studenten zum Nachdenken angeregt. Ich denke, es ist wichtig, dass sich jeder seine eigene Meinung über den Glauben macht. Ich glaube, das ist das zentrale Thema im Glauben, dass es immer eine freie Wahl ist, dass man aber trotzdem darüber diskutieren kann und darf.