steht kurz vor dem Abschluss seines Bachelors in Technik-Kommunikation. Trotz seines Engagements für einige andere Vereine, findet er hin und wieder die Zeit etwas für die Kármán zu schreiben. Am liebsten Kommentare, in denen er sich über die Hochschulpolitik aufregen kann.

Obwohl ich in den letzten Jahren viele Mitglieder des SPs kennengelernt habe, die Feuer und Flamme für ihre politischen Themen sind, muss ich allgemein die Ignoranz der Vertreter den Studis ansprechen. Wie oft habe ich den Vorwurf hören müssen, dass die Studis sich nicht für die Hochschulpolitik interessieren würden. Das stimmt zwar auch, aber viele sehen die Sache als Naturgesetz an. Dass an dieser Stelle angesetzt werden muss und eine bessere Informationspolitik unabdingbar ist, sehen zu wenige.

Ich habe es hinter mir. Durch meinen baldigen Abgang von der RWTH war die diesjährige Wahlausgabe die letzte, die ich in meinem Leben planen musste. Vorweg kann ich verraten: Es fühlt sich beileibe nicht schlecht an, damit abzuschließen. Doch zum Abschluss möchte ich noch vier Thesen aufstellen, warum die Demokratie an der RWTH nicht funktioniert. Natürlich sind es meine persönlichen Erfahrungen und Gedanken, allerdings glaube ich aus den vielen Gesprächen der letzten drei Jahre Studierendenparlaments-Berichterstattung ein Gefühl für die generelle Einstellung der Studierenden entwickelt zu haben.

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.