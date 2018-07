Am 27. und 29.Juli findet eine Ausstellung zu Aachen-Nord statt, sie gehört zur Kampagne „All Eyes on Aachen Nord“. Auf der Ausstellung werden Bilder gezeigt, die Bürgerinnen und Bürger für die Menschen aus ihrem Viertel geschossen haben. Organisiert wird das ganze von Projektinitiator Andreas Vorbrink, in der Gravieranstalt in der Ottostraße 85. Die Kampagne soll Bewusstsein für den eigenen Lebensraum schaffen. Wer an der Fotoausstellung mitwirken möchte, kann seine eigenen Fotos von Aachen-Nord bis zum 22.Juli über das Internetprogramm www.wetransfer.com einsenden. Der Empfänger ist Andreas Vorbrink, zu erreichen unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .

