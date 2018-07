Nachdem die Wahlbeteiligung in den vergangenen Jahren stetig stieg, nahm sie dieses Jahr etwas ab – am Ende gaben 16,7% der Studierenden ihre Stimme ab. Marco Nüchel vom Wahlausschuss vermutet, dass die Fußball-WM zumindest in Teilen Schuld daran ist. Auch Aline Nüttgens kann sich vorstellen, dass die WM Einfluss auf die Wahlbeteiligung hatte. Sie sieht jedoch auch, dass die Wahlstände am Audimax möglicherweise falsch platziert sind: Die Vorlesungen im Audimax werden immer weiter zurückgefahren, im CARL dagegen gibt es immer mehr Veranstaltungen.“ Möglicherweise kann es in den nächsten Jahren also mehr Werbung der Listen im neuen Hörsaalgebäude an der Claßenstraße geben.

