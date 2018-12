An der Beliebtheit der jecken Zeit in Aachen scheiden sich unter den Studierenden offenbar die Geister. Laut einer von uns auf Facebook durchgeführten Umfrage feiern nur 48% der Teilnehmer Karneval. Insgesamt gibt es in der Region rund 30.000 Menschen, die in Karnevalsvereinen organisiert sind. Der Bedeutung des Aachener Karnevals tut das aber keinen Abbruch. Denn die hiesige Karnevalslandschaft habe sich verhältnismäßig schnell ausdifferenziert, sodass viele Vereine aus verschiedenen sozialen Milieus entstanden. „Außerdem haben wir hier eine brisante Mischung aus dem Rheinischen Karneval und dem des Grenzlandes. Nicht zu vergessen, der Prinz Karneval und der Märchenprinz: zwei Figuren, die Aachen zu etwas Besonderem machen“, hält Samp weiter fest.

Als Spiegel der Gesellschaft, hat sich der Karneval über die Jahre weiterentwickelt. Passend dazu greift die Ausstellung mitunter soziologische Themen wie die wachsende Rolle der Frau auf. Ein Rückblick zeigt: In der einstigen Männerdomäne, wurden Frauen durchweg ausgeschlossen. So kam es, dass alle weiblichen Rollen, eingeschlossen der Tanzmariechen, von Männern besetzt wurden. „Heute würden Karnevalsvereine schon rein von der Mitgliederzahl gar nicht mehr ohne Frauen überleben können“, meint Julia Samp. Daneben dokumentiert die Ausstellung auch die aktuelle Bedeutung von Integration und Inklusion für den Aachener Karneval. „Die Bemühungen der Aachener Jecken, innovativ zu sein und gleichzeitig Traditionspflege zu betreiben, zeigt wie relevant Integration und Inklusion heute sind“, so die Kuratorin.

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.