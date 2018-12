Als die NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen im April dieses Jahres in einem Positionspapier ihre Pläne für ein neues Hochschulgesetz (HSG) vorstellte, waren viele Studierende besorgt: Die parteilose Politikerin sprach sich in diesem Papier gegen das generelle Verbot von Anwesenheitspflichten in Vorlesungen aus, wollte die Gruppenparität im Senat abschaffen und weitläufig die Autonomie der Hochschulen stärken – auf Kosten der Studierenden. So empfinden es zumindest die Betroffenen. In einer vom AStA organisierten Podiumsdiskussion erklärte RWTH-Rektor Prof. Rüdiger aber, dass Studierende in Aachen keine größeren Einschnitte in ihre Freiheit befürchten müssen.

Der in der Diskussion viel beschworene "Aachen Way", der im Grunde bedeutet, dass die verschiedenen Gruppen im Senat respektvoll miteinander umgehen und über Probleme und aufkommende Meinungsverschiedenheiten reden, sorge etwa dafür, dass Studierende auch in Zukunft noch angemessen im Senat vertreten seien, erklärte er. Dem stimmte auch Anika Otert-Enning, die ehemalige Gruppensprecherin der Studierenden im Senat, zu. Aus Sicht der Diskutierenden werde das HSG das Leben der Aachener Studierenden also nicht nachhaltig beeinflussen.

Tschüss Gruppenparität, hallo Studienverlaufspläne

Julie Göths und Lukas Hammerschick von der Juso Hochschulgruppe waren mit dem versöhnlichen Ausgang der Podiumsdiskussion dennoch nicht zufrieden. "Uns fehlte ein klares Nein gegen das geplante Hochschulgesetz von Seiten der Studierenden", sagte Julie im Gespräch mit der Kármán. Denn selbst, wenn das HSG Aachen nicht so hart treffen sollte, müsse man sich mit Studierenden anderer Hochschulen solidarisieren. Neben der geplanten Aufhebung des Verbots für Anwesenheitspflichten in Vorlesungen sind den beiden auch die geplanten verpflichtenden Beratungsgespräche ein Dorn im Auge. Hochschulen sollen in Zukunft die Möglichkeit bekommen, langsamen Studierenden in diesen Beratungsgesprächen individuelle Studienverlaufspläne zu erstellen. Sollten diese nicht eingehalten werden droht im Ernstfall möglicherweise die Exmatrikulation. "Man ist dort viel auf die Güte der Beratenden angewiesen", so Lukas.

An der RWTH selbst wird es zu diesen Beratungsgesprächen aber nicht kommen: Der Verwaltungsaufwand sei viel zu groß, um diese Lösung sinnvoll umsetzen zu können, sagten die Diskutierenden. Das schützt allerdings die Studierenden an kleineren Hochschulen oder FHs nicht, bei denen diese Möglichkeit ja weiter im Raum steht. Und durch den Wegfall der verpflichtenden Gruppenparität könnten die Studierenden — die ja immerhin die größte Gruppe an einer Universität stellen — nicht einmal effektiv in der Verwaltung dagegen vorgehen.

Auf der Podiumsdiskussion ging es vor allem darum, welche Änderungen alle keinen Einfluss auf die Studierenden der RWTH haben würden. Dabei müssten sich solche Fragen noch gar nicht stellen, denn das Gesetz wird erst im kommenden Jahr im Landtag verabschiedet. Bis dahin möchten die Juso Hochschulgruppen in koordinierten Aktionen Werbung gegen das HSG machen und hoffen, dadurch Einfluss auf das neue Gesetz nehmen zu können.

Übrigens spricht sich auch der AStA gemeinsam mit den Fachschaften der RWTH gegen das neue Hochschulgesetz aus. Das kam auf der Podiumsdiskussion allerdings nicht zur Sprache. Der Vorsitzende Jannis Koesling erklärt, dass der AStA bereits seine Meinung und Position kundgetan habe. "Daher fanden wir es zum einen interessanter für Studierende, eine vom AStA unabhängige Studentin zu Wort kommen zu lassen und andererseits die realen Konsequenzen und voraussichtliche Umsetzung an der RWTH darstellen zu können", so Jannis.