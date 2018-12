Ehrenring an RWTH Professor verliehen

Der „Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.“ verlieh Professor Jens-Rainer Ohm auf der VDE Tec Summit 2018 den VDE-Ehrenring. Er erhielt die Auszeichnung für seine Arbeit im Bereich der effizienten Redundanz- und Irrelevanzreduktion digitaler Videosignale. Ohm ist bereits der fünfte Wissenschaftler der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der RWTH, der den Preis erhält. Die Veranstaltung findet seit 1958 alle zwei Jahre statt. In diesem Jahr wurde das 125-jährige Jubiläum des VDE gefeiert.

Aufräumarbeiten im Hambacher Forst

Nachdem es für kurze Zeit ruhig wurde um den Hambacher Forst, hat RWE am Morgen des 22.11. damit begonnen, Barrikaden und Hindernisse wegzuräumen. Die Polizei war ebenfalls anwesend, jedoch nur zur Unterstützung der RWE. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen und mehrere andere Braunkohlegegner erhielten Platzverweise, mehr Vorfälle sind allerdings nicht bekannt. Die umstrittenen Baumhäuser der Aktivisten wurden jedoch nicht angerührt. So lange kein weiterer Räumungserlass vom NRW Bauministerium vorliegt, bleiben sie bestehen.

Brandschutzmängel am Uniklinikum

Das Aachener Uniklinikum hat nun Mängel im Brandschutz eingeräumt. Bei einer regelmäßigen Kontrolle wurden Sicherheitsrisiken der Brandschutzanlage festgestellt, speziell ging es dabei um Defizite bei Brandmeldeanlagen und die Materialwahl bei Platten, die verbaut sind. Die Uniklinik ließ mehrfach Fristen verstreichen und kümmerte sich nicht um die Behebung der Mängel, die Bauaufsicht übt nun Druck auf die Leitung aus. Das Klinikum nehme den Brandschutz jedoch sehr ernst und verwies unter anderem auf die eigene Werksfeuerwehr sowie auf eine enge Zusammenarbeit mit den Behörden.

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Am 25.11. ist der Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Wie jedes Jahr ruft das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ dazu auf, sich an der Aktion „Wir brechen das Schweigen“ zu beteiligen. Die Leiterin ist die SPD-Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey. Die Aktion soll die Unterstützungsangebote bekannter und Betroffenen Mut machen. Ungefähr 40% aller Frauen in Deutschland waren schon einmal betroffen. Auch in Aachen gibt es am 26.11. einen Infostand am Elisenbrunnen. Dort kann man sich ab 14 Uhr über die Hilfsangebote informieren.