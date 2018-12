Die gute Nachricht vorweg: BAföG-Empfänger sollen zukünftig mehr Geld erhalten. Die schlechte: Die Änderungen werden noch bis Herbst 2019 auf sich warten lassen. Was die Novelle des BAföG bedeutet und wie viel Geld euch bald zustehen könnte, erfahrt ihr hier.

Seit Jahren steigt die Anzahl der Studierenden in Deutschland an, gleichzeitig sinkt die Zahl der BAföG-Empfänger – eine bedenkliche Entwicklung, soll das BAföG doch Chancengerechtigkeit sichern und Bildungschancen eröffnen. In ihrem Koalitionsvertrag einigten sich Union und SPD daher auf eine „Trendumkehr“ bis 2021, um nicht nur die Fördersätze zu erhöhen, sondern auch mehr Studierende zu erreichen. Eine Milliarde Euro sollen in der aktuellen Legislaturperiode in die Novellierung des BAfÖG fließen. In der vergangenen Woche legte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek nun erstmals konkrete Zahlen vor.

Die Novelle des BAföG im Überblick

Um den steigenden Mietpreisen zu begegnen, sollen Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, künftig 325 Euro statt nur 250 Euro Wohnzuschlag erhalten – eine Steigerung um 30 Prozent. Da auch die Lebenshaltungskosten steigen, soll der Förderungshöchstsatz um mehr als 15 Prozent von derzeit 735 Euro auf künftig rund 850 Euro monatlich angehoben werden.

Die Bedarfssätze wiederum sollen um insgesamt 7 Prozent angehoben werden, wobei die Erhöhung in zwei Schritten erfolgt: Im ersten Schritt 2019 steigen die Bedarfssätze um 5 Prozent, 2020 nochmals um 2 Prozent. Ebenfalls im Jahr 2020 soll der Freibetrag von derzeit 7.500 Euro auf 8.200 Euro angehoben werden – diese Summe dürfen Studierende ansparen, ohne dass dies auf die Förderung angerechnet wird. Wer aufgrund des Einkommens der Eltern bislang kein BAföG erhielt, darf sich nun möglicherweise freuen: Der Einkommensfreibetrag soll um insgesamt 9 Prozent steigen, wobei die erste Erhöhung um 7 Prozent 2019 erfolgt, die zweite Erhöhung um 2% erst 2020. Schließlich soll auch die Furcht vor einer Verschuldung durch BAföG verringert werden: Wer innerhalb von 20 Jahren den Darlehensanteil seines BAföG aufgrund schlechter wirtschaftlicher Verhältnisse nicht tilgen kann, soll einen vollständigen Erlass für die verbleibende Schuld erhalten. Allerdings steigt die monatliche Regelrate zur Rückzahlung des BAföG-Darlehens von derzeit 105 Euro auf 130 Euro.

Erste BAföG-Erhöhung nach drei Jahren

Mit der Novellierung des Gesetzes werden die Fördersätze erstmalig seit 2016 wieder angehoben. Zuletzt war das BAföG 2002, 2008 und 2010 angepasst worden – und das, obwohl laut den gesetzlichen Bestimmungen die Förderbeträge alle zwei Jahre zu überprüfen und gegebenenfalls an die wirtschaftliche Entwicklung anzupassen sind. Dass dieser Anspruch nicht erfüllt werde, betonen Forscherinnen und Forscher des Moses-Mendelssohns-Instituts (MMI) in Berlin. So würden in nur fünf Städten in Deutschland die durchschnittlichen Mietpreise für ein WG-Zimmer durch den Wohnzuschlag von derzeit 250 Euro gedeckelt. Aachen ist nicht darunter, stattdessen gilt der Wohnungsmarkt hier als „besonders kritisch“. Mit einem Wert von 8,42 Euro je Quadratmeter Wohnfläche im Jahr 2017 hat sich der Durchschnittsmietpreis in Aachen seit 2012 um mehr als 14% erhöht. Unter diesen Bedingungen reicht selbst der erhöhte Wohnzuschuss nicht aus: Wie der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) in einer Pressemitteilung erklärt, liege bereits jetzt der durchschnittliche Mietpreis eines WG-Zimmers bei 330 Euro im Monat. Dass sich die Wohnungsmarktsituation bis zu der geplanten Novellierung entspannt, ist dabei nicht zu erwarten. Mit mehr als 57.000 Personen studierten zum Wintersemester 2018/19 so viele Menschen in Aachen wie nie zuvor.

Zwischen Zustimmung und verhaltener Skepsis

Dementsprechend verhalten fällt die Reaktion des AStA aus. Zwar unterstütze man „die notwendige Stärkung der BAföG-Unterstützung für Studierende“, zugleich seien „ambitionierte Reformen“ dringend erforderlich. Hierunter fällt etwa eine verbindliche Kopplung der BAföG-Sätze an Preisentwicklung und Mietniveau. Elina Raddy, Projektleiterin für die Beratung zum BAföG, sieht sogar grundsätzlichen Reformbedarf. Bislang müssen BAFöG-Empfänger nach Ende des vierten Fachsemesters einen Leistungsnachweis vorlegen, um weiter gefördert werden zu können. Dies aber könne gerade bei Studierenden, die durch Nebenjob, Ehrenamt, Kinderpflege oder Krankheit belastet sind, zu großen Planungsunsicherheiten führen. „Das muss sich ändern“, fordert Raddy.

Auch das Deutsche Studentenwerk (DSW) zweifelt daran, dass die Pläne der Bundesregierung die beabsichtigte Trendwende herbeiführen werden. Zwar sei die Erhöhung der Fördersätze prinzipiell begrüßenswert, doch zugleich bleibe unverständlich, wieso Bedarfssätze und Elternfreibeträge in einem zweistufigen Verfahren angehoben werden und nicht sofort. Ebenfalls kritisiert wird die lange Frist bis zum Inkrafttreten der Neuregelungen: „Besser wäre es, diese BAföG-Erhöhung so rasch wie möglich umzusetzen, zum Sommersemester 2019“, so der Generalsekretär des DSW, Achim Meyer auf der Heyde. Ob die geplanten Erhöhungen letztlich ausreichend sind, sei abzuwarten; grundlegende Probleme, etwa der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, könne man auf diese Weise jedoch nicht lösen.

Wie es weitergeht

Bis zur Umsetzung der geplanten BAföG-Änderung wird es nach aktuellem Stand noch dauern. Informiert bleibt ihr über die Kármán oder die Mitteilungen des Studierendenwerks. Wer grundsätzliche Fragen zu seinem BAföG, den Anträgen oder bestimmten Formblättern hat, kann auf die kostenfreie Beratung des AStA zurückgreifen, die mehrmals pro Woche stattfindet.