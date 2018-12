In einem straffen Projektzeitraum von nur zehn Monaten entwickelten die Mitarbeiter des PEM den LiVe1. Hinter dem Kurznamen des LKWs versteckt sich der handliche Name des Forschungsprojektes: ‚Lebenszykluskostenreduktion im elektrischen Verteilerverkehr durch individuell adaptierbaren Antriebsstrang’. Mit einem Leergewicht von 2300 kg lassen sich weitere 5 Tonnen zuladen. Eine von dem Projektpartner BPW hergestellte elektrisch angetriebene Achse wurde in einem handelsüblichen Modell der N-Serie des japanischen Fahrzeugherstellers Isuzu verbaut. Das Modell, welches normalerweise von einem 190 PS starken Dieselmotor angetrieben wird, läuft nun rein elektrisch. Geräuschlos und ohne Mängel verlief die Fahrdemonstration des LiVe1 am Vorstellungstag. Vertreter der Presse wie Vertreter der Wirtschaft zeigten sich von der Dynamik des E-LKW beeindruckt. Auch ein Vertreter von Isuzu Motors Limited aus Japan war zu der Vorstellung angereist, um sich einen Eindruck über die Projektfortschritte zu verschaffen. Versorgt wird der Elektromotor des Primotyps von einer Lithium Batterie mit 150 kW Leistung. Die Kapazität der Batterie soll in kommenden Entwicklungsstufen optional auf bis zu drei Batterieblöcke mit insgesamt 200 kWh erweiterbar sein. Die Reichweite solle damit für die meisten Anwendungen, wie beispielsweise Fahrten von Verteilzentrum zu Verteilzentrum, ausreichen. Transeuropäische Strecken rein elektrisch zurückzulegen, wären aktuell nur mit Pantographen, einer Oberleitung für LKWs, realisierbar. Drei weitere 18 Tonnen LKW Modelle sollen entwickelt werden, die per Batterie, per Brennstoffzelle oder über einen Pantographen elektrisch versorgt werden.

