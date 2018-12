Bereits bei den Anmeldungen zu den Veranstaltungen fürs Wintersemester 2018/2019 wurde klar, mit RWTH-Online ist nicht zu spaßen! Schon die Suche nach seinen Lehrveranstaltungen wurde zu einer Expedition durch den Systemdschungel. Nur mithilfe von Kommilitonen, Dozenten und Indiana Jones war es im Endeffekt möglich, über den Button "Studienangebot" seine Prüfungsordnung zu finden. Hatte man dies geschafft, stand man vor einer weiteren Herausforderung, die nicht unbedingt durch die ständig flackernde und eingefrorene Benutzerplattform erleichtert wurde: unter einer Masse an Plus- und Minuszeichen musste man nun die einzelnen Veranstaltungen ein- und ausklappen. Ein Überblicksverlust und die vollkommene Desorientierung waren hier also vorprogrammiert!

