Sechs Forschende der RWTH wurden kürzlich in die Liste der „Highly Cited Researchers 2018“ aufgenommen und gehören somit zu den am häufigsten zitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Welt. Während der Chemiker Magnus Rueping und die beiden Biologen Joost van Dongen und Björn Usadel bereits 2017 den Sprung in die Liste schafften, gelang es in diesem Jahr auch der Physikerin Laura Baudis, dem Materialwissenschaftler Rainer Waser und dem Chemiker Dieter Enders. Zitationen gelten nicht nur als Indikator für die Bedeutung und Relevanz, sondern auch für die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten. Wir gratulieren!

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.